11:42 21.05.2022 (обновлено: 16:29 21.05.2022)
Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков
Президент Украины Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Стоп-кадр видео
© Пресс-служба Минобороны РФ
Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков.
"Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь... Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они (украинские войска) будут в находится в безопасности и ожидать того или иного формата обмена", - заявил Зеленский в ходе интервью в эфире телеканала "Украина 24", в ответ на вопрос о сдавшихся в плен в Мариуполе.
Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.