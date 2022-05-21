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Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789890502.html
Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков
Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков - РИА Новости, 21.05.2022
Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков
Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:42
2022-05-21T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мариуполь
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков."Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь... Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они (украинские войска) будут в находится в безопасности и ожидать того или иного формата обмена", - заявил Зеленский в ходе интервью в эфире телеканала "Украина 24", в ответ на вопрос о сдавшихся в плен в Мариуполе.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://radiosputnik.ria.ru/20220521/plennye-1789883536.html
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в мире, россия, мариуполь, оон, международный комитет красного креста (мккк)
11:42 21.05.2022 (обновлено: 16:29 21.05.2022)
 
Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков

Президент Украины Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Стоп-кадр видео
Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов на территории комбината Азовсталь в Мариуполе. Стоп-кадр видео
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков.
"Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь... Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они (украинские войска) будут в находится в безопасности и ожидать того или иного формата обмена", - заявил Зеленский в ходе интервью в эфире телеканала "Украина 24", в ответ на вопрос о сдавшихся в плен в Мариуполе.
Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Продолжается выход пленных украинских боевиков с Азовстали
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМариупольООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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