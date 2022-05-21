https://ria.ru/20220521/ukraina-1789890502.html

Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков

Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков - РИА Новости, 21.05.2022

Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:42

2022-05-21T11:42

2022-05-21T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

россия

мариуполь

оон

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков."Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь... Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они (украинские войска) будут в находится в безопасности и ожидать того или иного формата обмена", - заявил Зеленский в ходе интервью в эфире телеканала "Украина 24", в ответ на вопрос о сдавшихся в плен в Мариуполе.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://radiosputnik.ria.ru/20220521/plennye-1789883536.html

россия

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в мире, россия, мариуполь, оон, международный комитет красного креста (мккк)