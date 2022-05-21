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На Украине призвали Японию передать Киеву замороженные активы России - РИА Новости, 21.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789890039.html
На Украине призвали Японию передать Киеву замороженные активы России
На Украине призвали Японию передать Киеву замороженные активы России - РИА Новости, 21.05.2022
На Украине призвали Японию передать Киеву замороженные активы России
Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью японской газете "Никкэй" призвал передать все замороженные в Японии активы России Украине. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:39
2022-05-21T11:39
специальная военная операция на украине
экономика
антон силуанов
дмитрий кулеба
сюнъити судзуки
россия
украина
япония
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ТОКИО, 21 мая - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью японской газете "Никкэй" призвал передать все замороженные в Японии активы России Украине.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине."Надеюсь, они могут быть направлены на восстановление Украины", - сказал Марченко.Украинский министр указал на то, что "в Японии есть замороженные финансовые средства", и заявил, что "направляет сигнал Японии" к тому, чтобы использовать их на восстановление Украины. По его словам, власти РФ, принявшие решение о проведении спецоперации, должны "заплатить цену восстановления".При этом, как пишет газета, речь идет не только о замороженных Банком Японии средствах российского Центробанка, но и о замороженных активах частных лиц. "Необходимо политическое решение. Это задача непростая", - сказал Марченко, отметив, что правительство Украины продолжить работать с G7 в этом направлении.Объем хранящихся в Банке Японии золотовалютных резервов России оценивается в Токио в 33 миллиарда долларов (около 4 триллионов иен) или 6% от их общего объема. Япония заморозила средства ЦБ РФ в рамках экономических санкций против России. Однако в конце марта министр финансов Японии Сюнъити Судзуки признал, что эти средства не могут быть конфискованы, так как согласно законодательству страны, правительство Японии не может реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии.Как сообщает издание, вопрос о возможности изъятия замороженных российских активов будет обсуждаться на саммите G7 в июне.
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экономика, антон силуанов, дмитрий кулеба, сюнъити судзуки, россия, украина, япония, g7, мид украины, центральный банк рф (цб рф)
11:39 21.05.2022
 
На Украине призвали Японию передать Киеву замороженные активы России

Министр финансов Украины призвал передать все замороженные в Японии активы России Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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ТОКИО, 21 мая - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью японской газете "Никкэй" призвал передать все замороженные в Японии активы России Украине.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.
"Надеюсь, они могут быть направлены на восстановление Украины", - сказал Марченко.
Украинский министр указал на то, что "в Японии есть замороженные финансовые средства", и заявил, что "направляет сигнал Японии" к тому, чтобы использовать их на восстановление Украины. По его словам, власти РФ, принявшие решение о проведении спецоперации, должны "заплатить цену восстановления".
При этом, как пишет газета, речь идет не только о замороженных Банком Японии средствах российского Центробанка, но и о замороженных активах частных лиц. "Необходимо политическое решение. Это задача непростая", - сказал Марченко, отметив, что правительство Украины продолжить работать с G7 в этом направлении.
Объем хранящихся в Банке Японии золотовалютных резервов России оценивается в Токио в 33 миллиарда долларов (около 4 триллионов иен) или 6% от их общего объема. Япония заморозила средства ЦБ РФ в рамках экономических санкций против России. Однако в конце марта министр финансов Японии Сюнъити Судзуки признал, что эти средства не могут быть конфискованы, так как согласно законодательству страны, правительство Японии не может реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии.
Как сообщает издание, вопрос о возможности изъятия замороженных российских активов будет обсуждаться на саммите G7 в июне.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 18:13Специальная военная операция на Украине
Киев призвал G7 передать Украине замороженные российские активы
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаАнтон СилуановДмитрий КулебаСюнъити СудзукиРоссияУкраинаЯпонияG7МИД УкраиныЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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