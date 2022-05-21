https://ria.ru/20220521/ukraina-1789889711.html

Российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников

Российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников - РИА Новости, 21.05.2022

Российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников

Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, 14 беспилотников и восемь снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в субботу... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:36

2022-05-21T11:36

2022-05-21T14:57

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, 14 беспилотников и восемь снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны еще один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области. Также сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Крутая Балка, Александровка, Красногоровка, Петропавловка, Первомайск Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Александровка Херсонской области, Червоный Яр, Малые Проходы Проходы, Кунье и Бражковка Харьковской области", - сказал он.Также сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/ukraina-1789889335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), днр, ситуация в днр и лнр, донбасс