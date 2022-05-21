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Российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников - РИА Новости, 21.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789889711.html
Российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников
Российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников - РИА Новости, 21.05.2022
Российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников
Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, 14 беспилотников и восемь снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в субботу... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:36
2022-05-21T14:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
днр
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, 14 беспилотников и восемь снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны еще один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области. Также сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Крутая Балка, Александровка, Красногоровка, Петропавловка, Первомайск Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Александровка Херсонской области, Червоный Яр, Малые Проходы Проходы, Кунье и Бражковка Харьковской области", - сказал он.Также сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
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безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), днр, ситуация в днр и лнр, донбасс
11:36 21.05.2022 (обновлено: 14:57 21.05.2022)
 
Российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников

Минобороны: российские силы ПВО сбили 14 беспилотников в ДНР, ЛНР и Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, 14 беспилотников и восемь снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны еще один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области. Также сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Крутая Балка, Александровка, Красногоровка, Петропавловка, Первомайск Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Александровка Херсонской области, Червоный Яр, Малые Проходы Проходы, Кунье и Бражковка Харьковской области", - сказал он.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Также сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.05.2022
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