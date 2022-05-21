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ВКС России уничтожили в районе Одессы хранилища с топливом для ВСУ

ВКС России уничтожили в районе Одессы хранилища с топливом для ВСУ - РИА Новости, 21.05.2022

ВКС России уничтожили в районе Одессы хранилища с топливом для ВСУ

Российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили хранилища с топливом на "Одесском припортовом заводе", сообщил в субботу на брифинге... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:30

2022-05-21T11:30

2022-05-21T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

одесса

одесский припортовый завод

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили хранилища с топливом на "Одесском припортовом заводе", сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Одессы уничтожены хранилища с топливом на "Одесском припортовом заводе". Горючее было предназначено для бронетехники украинских националистов", - сказал Конашенков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, одесса, одесский припортовый завод, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков