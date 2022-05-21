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ВКС России уничтожили в районе Одессы хранилища с топливом для ВСУ
ВКС России уничтожили в районе Одессы хранилища с топливом для ВСУ - РИА Новости, 21.05.2022
ВКС России уничтожили в районе Одессы хранилища с топливом для ВСУ
Российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили хранилища с топливом на "Одесском припортовом заводе", сообщил в субботу на брифинге... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:30
2022-05-21T11:30
2022-05-21T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
одесса
одесский припортовый завод
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили хранилища с топливом на "Одесском припортовом заводе", сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Одессы уничтожены хранилища с топливом на "Одесском припортовом заводе". Горючее было предназначено для бронетехники украинских националистов", - сказал Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, одесса, одесский припортовый завод, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:30 21.05.2022 (обновлено: 14:56 21.05.2022)
ВКС России уничтожили в районе Одессы хранилища с топливом для ВСУ
Минобороны: ВКС уничтожили под Одессой хранилища с топливом для украинской бронетехники