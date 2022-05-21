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Минобороны показало стрельбу "Градов" по позициям украинских войск - РИА Новости, 21.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789885331.html
Минобороны показало стрельбу "Градов" по позициям украинских войск
Минобороны показало стрельбу "Градов" по позициям украинских войск - РИА Новости, 21.05.2022
Минобороны показало стрельбу "Градов" по позициям украинских войск
Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:45
2022-05-21T11:14
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
рсзо 9к51 "град"
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".В ролике демонстрируется подготовка боевых машин к стрельбе и непосредственный залп.На кадрах видно, как батарея "Градов" меняет позицию после стрельбы, чтобы исключить возможный ответный огневой налет.Как отметил командир РСЗО, российские системы уничтожили артиллерийскую батарею Украины.Разведку позиций противника провели с помощью беспилотников.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, рсзо 9к51 "град"
10:45 21.05.2022 (обновлено: 11:14 21.05.2022)
 
Минобороны показало стрельбу "Градов" по позициям украинских войск

Минобороны опубликовало видео работы расчетов РСЗО "Град" по позициям украинских войск

© Пресс-служба Минобороны РФРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
Работа расчетов РСЗО Град в ходе специальной военной операции на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
Работа расчетов РСЗО "Град" в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".
В ролике демонстрируется подготовка боевых машин к стрельбе и непосредственный залп.
На кадрах видно, как батарея "Градов" меняет позицию после стрельбы, чтобы исключить возможный ответный огневой налет.
Как отметил командир РСЗО, российские системы уничтожили артиллерийскую батарею Украины.
Разведку позиций противника провели с помощью беспилотников.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРСЗО 9К51 "Град"
 
 
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