https://ria.ru/20220521/ukraina-1789885331.html

Минобороны показало стрельбу "Градов" по позициям украинских войск

Минобороны показало стрельбу "Градов" по позициям украинских войск - РИА Новости, 21.05.2022

Минобороны показало стрельбу "Градов" по позициям украинских войск

Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:45

2022-05-21T10:45

2022-05-21T11:14

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

рсзо 9к51 "град"

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".В ролике демонстрируется подготовка боевых машин к стрельбе и непосредственный залп.На кадрах видно, как батарея "Градов" меняет позицию после стрельбы, чтобы исключить возможный ответный огневой налет.Как отметил командир РСЗО, российские системы уничтожили артиллерийскую батарею Украины.Разведку позиций противника провели с помощью беспилотников.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, рсзо 9к51 "град"