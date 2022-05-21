10:45 21.05.2022 (обновлено: 11:14 21.05.2022)
Минобороны показало стрельбу "Градов" по позициям украинских войск
Минобороны опубликовало видео работы расчетов РСЗО "Град" по позициям украинских войск
© Пресс-служба Минобороны РФРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
Работа расчетов РСЗО "Град" в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".
В ролике демонстрируется подготовка боевых машин к стрельбе и непосредственный залп.
На кадрах видно, как батарея "Градов" меняет позицию после стрельбы, чтобы исключить возможный ответный огневой налет.
Как отметил командир РСЗО, российские системы уничтожили артиллерийскую батарею Украины.
Разведку позиций противника провели с помощью беспилотников.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.