09:12 21.05.2022 (обновлено: 14:16 21.05.2022)
"Мы стреляем себе в ногу". В Германии нашли виновника конфликта на Украине
Junge Welt: США и НАТО развязали конфликт на Украине, проигнорировав предложения России
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский кризис разгорелся из-за игнорирования Вашингтоном и НАТО интересов безопасности России, заявил в интервью Junge Welt бывший председатель Социал-демократической партии в Германии Оскар Лафонтен.
"Москва уже 20 лет говорит о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Она настаивает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе", — говорится в публикации.
Политик провел параллели между Украиной и Кубой.
Бывший председатель СДПГ также выступил против односторонних санкций в отношении России, объяснив, что из-за ограничений немецкие компании теряют конкурентоспособность.
"Мы стреляем себе в ногу", — подчеркнул он.
В заключение Лафонтен раскритиковал решение Вашингтона выделить 40 миллиардов долларов Киеву, отметив, что это только затянет кризис.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.