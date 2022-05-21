Рейтинг@Mail.ru
"Мы стреляем себе в ногу". В Германии нашли виновника конфликта на Украине - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789878125.html
"Мы стреляем себе в ногу". В Германии нашли виновника конфликта на Украине
"Мы стреляем себе в ногу". В Германии нашли виновника конфликта на Украине - РИА Новости, 21.05.2022
"Мы стреляем себе в ногу". В Германии нашли виновника конфликта на Украине
Украинский кризис разгорелся из-за игнорирования Вашингтоном и НАТО интересов безопасности России, заявил в интервью Junge Welt бывший председатель... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T09:12
2022-05-21T14:16
в мире
владимир путин
россия
украина
сша
нато
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:297:2987:1977_1920x0_80_0_0_97bbf449df4fa421c1874b7e4ff3c466.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский кризис разгорелся из-за игнорирования Вашингтоном и НАТО интересов безопасности России, заявил в интервью Junge Welt бывший председатель Социал-демократической партии в Германии Оскар Лафонтен."Москва уже 20 лет говорит о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Она настаивает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе", — говорится в публикации.Политик провел параллели между Украиной и Кубой."Аргумент о том, что каждое государство может решить для себя, к какому союзу оно присоединится, ложный. Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой", — отметил Лафонтен.Бывший председатель СДПГ также выступил против односторонних санкций в отношении России, объяснив, что из-за ограничений немецкие компании теряют конкурентоспособность."Мы стреляем себе в ногу", — подчеркнул он.В заключение Лафонтен раскритиковал решение Вашингтона выделить 40 миллиардов долларов Киеву, отметив, что это только затянет кризис.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
https://ria.ru/20220521/nato-1789876864.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_297:377:2525:2048_1920x0_80_0_0_b93e6de5f773369e6b740927a1fa3eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, сша, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:12 21.05.2022 (обновлено: 14:16 21.05.2022)
 
"Мы стреляем себе в ногу". В Германии нашли виновника конфликта на Украине

Junge Welt: США и НАТО развязали конфликт на Украине, проигнорировав предложения России

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США
Здание конгресса США - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский кризис разгорелся из-за игнорирования Вашингтоном и НАТО интересов безопасности России, заявил в интервью Junge Welt бывший председатель Социал-демократической партии в Германии Оскар Лафонтен.
"Москва уже 20 лет говорит о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Она настаивает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе", — говорится в публикации.
Политик провел параллели между Украиной и Кубой.
"Аргумент о том, что каждое государство может решить для себя, к какому союзу оно присоединится, ложный. Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой", — отметил Лафонтен.
Бывший председатель СДПГ также выступил против односторонних санкций в отношении России, объяснив, что из-за ограничений немецкие компании теряют конкурентоспособность.
"Мы стреляем себе в ногу", — подчеркнул он.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
В заключение Лафонтен раскритиковал решение Вашингтона выделить 40 миллиардов долларов Киеву, отметив, что это только затянет кризис.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
08:58
В США назвали "секретное оружие" России внутри НАТО
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАНАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала