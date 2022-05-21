https://ria.ru/20220521/ukraina-1789878125.html

"Мы стреляем себе в ногу". В Германии нашли виновника конфликта на Украине

"Мы стреляем себе в ногу". В Германии нашли виновника конфликта на Украине - РИА Новости, 21.05.2022

"Мы стреляем себе в ногу". В Германии нашли виновника конфликта на Украине

Украинский кризис разгорелся из-за игнорирования Вашингтоном и НАТО интересов безопасности России, заявил в интервью Junge Welt бывший председатель... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T09:12

2022-05-21T09:12

2022-05-21T14:16

в мире

владимир путин

россия

украина

сша

нато

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский кризис разгорелся из-за игнорирования Вашингтоном и НАТО интересов безопасности России, заявил в интервью Junge Welt бывший председатель Социал-демократической партии в Германии Оскар Лафонтен."Москва уже 20 лет говорит о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Она настаивает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе", — говорится в публикации.Политик провел параллели между Украиной и Кубой."Аргумент о том, что каждое государство может решить для себя, к какому союзу оно присоединится, ложный. Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой", — отметил Лафонтен.Бывший председатель СДПГ также выступил против односторонних санкций в отношении России, объяснив, что из-за ограничений немецкие компании теряют конкурентоспособность."Мы стреляем себе в ногу", — подчеркнул он.В заключение Лафонтен раскритиковал решение Вашингтона выделить 40 миллиардов долларов Киеву, отметив, что это только затянет кризис.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220521/nato-1789876864.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, украина, сша, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии