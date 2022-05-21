https://ria.ru/20220521/ukraina-1789877479.html
Гуманитарный груз от жителей Колымы доставили в Херсонскую область
Гуманитарный груз от жителей Колымы доставили в Херсонскую область - РИА Новости, 21.05.2022
Гуманитарный груз от жителей Колымы доставили в Херсонскую область
В Херсонскую область от жителей Колымы доставили 11 тысяч продуктовых наборов – гуманитарный груз весом около 80 тонн, сообщает правительство Магаданской... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T09:10
2022-05-21T09:10
2022-05-21T09:10
специальная военная операция на украине
общество
херсонская область
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магаданская область
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МАГАДАН, 21 мая – РИА Новости. В Херсонскую область от жителей Колымы доставили 11 тысяч продуктовых наборов – гуманитарный груз весом около 80 тонн, сообщает правительство Магаданской области."Гуманитарный груз весом 80 тонн, который собрали жители Колымы, доставили в Херсонскую область. В нем – одиннадцать тысяч продуктовых наборов для мирных жителей Украины. Закупкой продовольственной помощи в столице занимались представители Магаданского землячества "Северное притяжение". 4 мая на четырех фурах груз отправили в Крым, а оттуда, уже на машинах МЧС и Российской армии, его повезли адресатам в Херсонскую область", - говорится в сообщении.Уточняется, что каждый продуктовый набор весит около 8 килограммов и содержит мясные консервы, крупы и сахар.
https://ria.ru/20220520/donbass-1789789528.html
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общество, херсонская область , украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область
Гуманитарный груз от жителей Колымы доставили в Херсонскую область
В Херсонскую область от жителей Колымы доставили 11 тысяч продуктовых наборов