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Гуманитарный груз от жителей Колымы доставили в Херсонскую область - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789877479.html
Гуманитарный груз от жителей Колымы доставили в Херсонскую область
Гуманитарный груз от жителей Колымы доставили в Херсонскую область - РИА Новости, 21.05.2022
Гуманитарный груз от жителей Колымы доставили в Херсонскую область
В Херсонскую область от жителей Колымы доставили 11 тысяч продуктовых наборов – гуманитарный груз весом около 80 тонн, сообщает правительство Магаданской... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T09:10
2022-05-21T09:10
специальная военная операция на украине
общество
херсонская область
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магаданская область
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МАГАДАН, 21 мая – РИА Новости. В Херсонскую область от жителей Колымы доставили 11 тысяч продуктовых наборов – гуманитарный груз весом около 80 тонн, сообщает правительство Магаданской области."Гуманитарный груз весом 80 тонн, который собрали жители Колымы, доставили в Херсонскую область. В нем – одиннадцать тысяч продуктовых наборов для мирных жителей Украины. Закупкой продовольственной помощи в столице занимались представители Магаданского землячества "Северное притяжение". 4 мая на четырех фурах груз отправили в Крым, а оттуда, уже на машинах МЧС и Российской армии, его повезли адресатам в Херсонскую область", - говорится в сообщении.Уточняется, что каждый продуктовый набор весит около 8 килограммов и содержит мясные консервы, крупы и сахар.
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херсонская область
украина
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общество, херсонская область , украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область
09:10 21.05.2022
 
Гуманитарный груз от жителей Колымы доставили в Херсонскую область

В Херсонскую область от жителей Колымы доставили 11 тысяч продуктовых наборов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкгуманитарный груз
гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МАГАДАН, 21 мая – РИА Новости. В Херсонскую область от жителей Колымы доставили 11 тысяч продуктовых наборов – гуманитарный груз весом около 80 тонн, сообщает правительство Магаданской области.
"Гуманитарный груз весом 80 тонн, который собрали жители Колымы, доставили в Херсонскую область. В нем – одиннадцать тысяч продуктовых наборов для мирных жителей Украины. Закупкой продовольственной помощи в столице занимались представители Магаданского землячества "Северное притяжение". 4 мая на четырех фурах груз отправили в Крым, а оттуда, уже на машинах МЧС и Российской армии, его повезли адресатам в Херсонскую область", - говорится в сообщении.
Уточняется, что каждый продуктовый набор весит около 8 килограммов и содержит мясные консервы, крупы и сахар.
Поезд помощи Донбассу с гуманитарным грузом - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 17:24Специальная военная операция на Украине
"Поезд помощи Донбассу" с гуманитарным грузом прибыл в Луганск
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоХерсонская областьУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Магаданская область
 
 
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