https://ria.ru/20220521/ukraina-1789877479.html

Гуманитарный груз от жителей Колымы доставили в Херсонскую область

Гуманитарный груз от жителей Колымы доставили в Херсонскую область - РИА Новости, 21.05.2022

Гуманитарный груз от жителей Колымы доставили в Херсонскую область

В Херсонскую область от жителей Колымы доставили 11 тысяч продуктовых наборов – гуманитарный груз весом около 80 тонн, сообщает правительство Магаданской... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T09:10

2022-05-21T09:10

2022-05-21T09:10

специальная военная операция на украине

общество

херсонская область

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магаданская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg

МАГАДАН, 21 мая – РИА Новости. В Херсонскую область от жителей Колымы доставили 11 тысяч продуктовых наборов – гуманитарный груз весом около 80 тонн, сообщает правительство Магаданской области."Гуманитарный груз весом 80 тонн, который собрали жители Колымы, доставили в Херсонскую область. В нем – одиннадцать тысяч продуктовых наборов для мирных жителей Украины. Закупкой продовольственной помощи в столице занимались представители Магаданского землячества "Северное притяжение". 4 мая на четырех фурах груз отправили в Крым, а оттуда, уже на машинах МЧС и Российской армии, его повезли адресатам в Херсонскую область", - говорится в сообщении.Уточняется, что каждый продуктовый набор весит около 8 килограммов и содержит мясные консервы, крупы и сахар.

https://ria.ru/20220520/donbass-1789789528.html

херсонская область

украина

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, херсонская область , украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область