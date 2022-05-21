https://ria.ru/20220521/tyurma-1789882839.html

Супруга Бута заявила, что ее мужу в тюрьме не оказывают медицинскую помощь

Супруга Бута заявила, что ее мужу в тюрьме не оказывают медицинскую помощь - РИА Новости, 21.05.2022

Супруга Бута заявила, что ее мужу в тюрьме не оказывают медицинскую помощь

Виктор Бут, отбывающий в США 25-летний тюремный срок, испытывает серьезные проблемы со здоровьем в американской тюрьме, медицинскую помощь ему не оказывают,... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:09

2022-05-21T10:09

2022-05-21T10:09

в мире

сша

виктор бут

россия

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530404_0:289:2614:1759_1920x0_80_0_0_89f49e4cb521791e0a9c65aca6168661.jpg

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Виктор Бут, отбывающий в США 25-летний тюремный срок, испытывает серьезные проблемы со здоровьем в американской тюрьме, медицинскую помощь ему не оказывают, заявила РИА Новости в субботу супруга российского бизнесмена Алла Бут.Полгода назад у Бута появились серьезные жалобы на внезапно возникшее кожное заболевание, поразившее некоторые участки кожи, в том числе в непосредственной близости к глазам, сообщила жена россиянина."Диагноза нет до сих пор. Виктору все хуже, но в тюрьме то локдаун из-за ковида, то особый режим безопасности из-за происшествия в другой тюрьме, то администрация не имеет возможности показать Виктора врачу-специалисту. Российские дипломаты и адвокат Виктора неоднократно требовали срочной консультации у специалиста, однако до сих пор никакой реакции на эти требования не поступило", - сказала она."Виктор очень редко жалуется на проблемы со здоровьем, когда он звонит домой, для нас у него все всегда хорошо. Он даже нас – меня, свою маму, нашу дочь Лизу - постоянно подбадривает", - сказала Бут."На самом деле проблемы есть, и достаточно серьезные. Совсем не рассказывать о них Виктор не может, хотя делает это чрезвычайно редко - тогда, когда ему реально нужна медицинская помощь, которую ему в тюрьме, практически, не оказывают. Тогда я связываюсь с посольством РФ в Вашингтоне и сообщаю дипломатам о проблеме, и они уже звонят в тюрьму и требуют медпомощи для Виктора в соответствии с консульской конвенцией", - рассказала она."Только тюремные власти уже полгода игнорируют наши обращения и через посольство, и через адвоката Виктора в США Стива Зиссу", - отметила жена Бута.Ранее посольство России в США назвало неприемлемой ситуацию, связанную с отказом предоставить медицинскую помощь россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу, содержащимся в американских тюрьмах.Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.

https://ria.ru/20220521/obmen-1789874671.html

https://ria.ru/20220208/but-1771603659.html

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785910226.html

сша

россия

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, виктор бут, россия, таиланд