https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789946299.html

Расширение НАТО угрожает Анкаре, считает турецкий политик

Расширение НАТО угрожает Анкаре, считает турецкий политик - РИА Новости, 21.05.2022

Расширение НАТО угрожает Анкаре, считает турецкий политик

Угроза Турции исходит от НАТО, расширение альянса в любом направлении угрожает Анкаре, заявил РИА Новости генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T20:29

2022-05-21T20:29

2022-05-21T20:46

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АНКАРА, 21 мая – РИА Новости. Угроза Турции исходит от НАТО, расширение альянса в любом направлении угрожает Анкаре, заявил РИА Новости генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.Ранее в эфире телеканала TVP World президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в военный блок этим странам из-за их подходов к курдской проблеме."Около 25 тысяч офицеров, связанных с НАТО и тайной операцией альянса "Гладио", были уволены со службы в турецкой армии после попытки госпереворота в 2016 года. В их числе сотни генералов, часть которых отбывает наказание в турецких тюрьмах. Угроза Турции исходит от НАТО, это реальность", - заявил политик.По его словам, "США и Израиль стараются создать "Курдистан", создавая угрозы для Турции в Восточном Средиземноморье"."Посмотрите на созданные вокруг Турции военные базы США, где скапливаются американские танки и боевые самолеты. НАТО при патронаже США угрожает Турции. Расширение НАТО на Восток, Запад, в любом направлении - угроза не только России, но и Турции. Партнерство Турции в ШОС – очень правильный и всесторонний шаг. НАТО - это опасность и вражда для Турции. 1971, 1980, 2016 года – за всеми давлениями на Турцию стояли НАТО, США", - сказал Перинчек.

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

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в мире, турция, сша, швеция, нато, шос