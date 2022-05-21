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Расширение НАТО угрожает Анкаре, считает турецкий политик - РИА Новости, 21.05.2022
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Расширение НАТО угрожает Анкаре, считает турецкий политик
Расширение НАТО угрожает Анкаре, считает турецкий политик - РИА Новости, 21.05.2022
Расширение НАТО угрожает Анкаре, считает турецкий политик
Угроза Турции исходит от НАТО, расширение альянса в любом направлении угрожает Анкаре, заявил РИА Новости генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T20:29
2022-05-21T20:46
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АНКАРА, 21 мая – РИА Новости. Угроза Турции исходит от НАТО, расширение альянса в любом направлении угрожает Анкаре, заявил РИА Новости генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.Ранее в эфире телеканала TVP World президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в военный блок этим странам из-за их подходов к курдской проблеме."Около 25 тысяч офицеров, связанных с НАТО и тайной операцией альянса "Гладио", были уволены со службы в турецкой армии после попытки госпереворота в 2016 года. В их числе сотни генералов, часть которых отбывает наказание в турецких тюрьмах. Угроза Турции исходит от НАТО, это реальность", - заявил политик.По его словам, "США и Израиль стараются создать "Курдистан", создавая угрозы для Турции в Восточном Средиземноморье"."Посмотрите на созданные вокруг Турции военные базы США, где скапливаются американские танки и боевые самолеты. НАТО при патронаже США угрожает Турции. Расширение НАТО на Восток, Запад, в любом направлении - угроза не только России, но и Турции. Партнерство Турции в ШОС – очень правильный и всесторонний шаг. НАТО - это опасность и вражда для Турции. 1971, 1980, 2016 года – за всеми давлениями на Турцию стояли НАТО, США", - сказал Перинчек.
https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html
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в мире, турция, сша, швеция, нато, шос
20:29 21.05.2022 (обновлено: 20:46 21.05.2022)
 
Расширение НАТО угрожает Анкаре, считает турецкий политик

Генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек: расширение альянса угрожает Анкаре

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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АНКАРА, 21 мая – РИА Новости. Угроза Турции исходит от НАТО, расширение альянса в любом направлении угрожает Анкаре, заявил РИА Новости генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.
Ранее в эфире телеканала TVP World президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в военный блок этим странам из-за их подходов к курдской проблеме.
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"Около 25 тысяч офицеров, связанных с НАТО и тайной операцией альянса "Гладио", были уволены со службы в турецкой армии после попытки госпереворота в 2016 года. В их числе сотни генералов, часть которых отбывает наказание в турецких тюрьмах. Угроза Турции исходит от НАТО, это реальность", - заявил политик.
По его словам, "США и Израиль стараются создать "Курдистан", создавая угрозы для Турции в Восточном Средиземноморье".
"Посмотрите на созданные вокруг Турции военные базы США, где скапливаются американские танки и боевые самолеты. НАТО при патронаже США угрожает Турции. Расширение НАТО на Восток, Запад, в любом направлении - угроза не только России, но и Турции. Партнерство Турции в ШОС – очень правильный и всесторонний шаг. НАТО - это опасность и вражда для Турции. 1971, 1980, 2016 года – за всеми давлениями на Турцию стояли НАТО, США", - сказал Перинчек.
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