20:29 21.05.2022 (обновлено: 20:46 21.05.2022)
Расширение НАТО угрожает Анкаре, считает турецкий политик
Генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек: расширение альянса угрожает Анкаре
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
АНКАРА, 21 мая – РИА Новости. Угроза Турции исходит от НАТО, расширение альянса в любом направлении угрожает Анкаре, заявил РИА Новости генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.
Ранее в эфире телеканала TVP World президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в военный блок этим странам из-за их подходов к курдской проблеме.
"Около 25 тысяч офицеров, связанных с НАТО и тайной операцией альянса "Гладио", были уволены со службы в турецкой армии после попытки госпереворота в 2016 года. В их числе сотни генералов, часть которых отбывает наказание в турецких тюрьмах. Угроза Турции исходит от НАТО, это реальность", - заявил политик.
По его словам, "США и Израиль стараются создать "Курдистан", создавая угрозы для Турции в Восточном Средиземноморье".
"Посмотрите на созданные вокруг Турции военные базы США, где скапливаются американские танки и боевые самолеты. НАТО при патронаже США угрожает Турции. Расширение НАТО на Восток, Запад, в любом направлении - угроза не только России, но и Турции. Партнерство Турции в ШОС – очень правильный и всесторонний шаг. НАТО - это опасность и вражда для Турции. 1971, 1980, 2016 года – за всеми давлениями на Турцию стояли НАТО, США", - сказал Перинчек.
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