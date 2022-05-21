Рейтинг@Mail.ru
Спецназ Турции нейтрализовал 12 курдских боевиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789916684.html
Спецназ Турции нейтрализовал 12 курдских боевиков, сообщили СМИ
Спецназ Турции нейтрализовал 12 курдских боевиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
Спецназ Турции нейтрализовал 12 курдских боевиков, сообщили СМИ
Спецназ МВД Турции нейтрализовал 12 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в рамках антитеррористической операции, передает агентство... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:21
2022-05-21T16:21
в мире
турция
агра
диярбакыр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151788/93/1517889343_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_90b6d4a6572c272ce8c436a30dfffadc.jpg
АНКАРА, 21 мая – РИА Новости. Спецназ МВД Турции нейтрализовал 12 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в рамках антитеррористической операции, передает агентство Anadolu."В рамках нескольких этапов антитеррористической операции Eren Abluka, продолжающейся в ряде провинций Турции с 15 апреля текущего года, нейтрализованы 12 боевиков РПК. В ведомстве отметили, что спецназ полиции и жандармерии общей численностью в 8 266 человек прочесывает ряд районов страны с целью выявления и устранения террористов. Этапы операции Eren Abluka охватили отдельные районы провинций Диярбакыр, Хаккари, Батман, Ширнак, Мардин, Тунджели, Муш, Бингель, Агры, Элязыг и Хатай", - передает агентство.Уточняется, что "в провинции Агры ликвидирован один, в Хаккари – шесть, а в Ширнаке - пять террористов"."Причем один из террористов разыскивался властями Турции по "оранжевому" списку особо опасных преступников. В ходе прочесывания местности уничтожены 124 укрытия террористов, обнаружены 16 складов. Выявлено 24 единиц стрелкового оружия, 231 ручная граната, 1322 кг взрывчатых веществ, 26 взрывных устройства кустарной сборки, один РПГ-7. В МВД заверили, что операции против боевиков РПК будут набирать оборот и завершатся лишь после полного искоренения угрозы терроризма в регионе", - информирует агентство.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html
https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789869637.html
турция
агра
диярбакыр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151788/93/1517889343_103:0:2234:1598_1920x0_80_0_0_7bc5d58d41533ee044803512ae121433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, агра, диярбакыр
16:21 21.05.2022
 
Спецназ Турции нейтрализовал 12 курдских боевиков, сообщили СМИ

Anadolu: спецназ Турции нейтрализовал 12 курдских боевиков запрещенной партии РПК

© AFP 2022 / Yasin Akgul Сотрудник спецслужб Турции
Сотрудник спецслужб Турции - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgul
Сотрудник спецслужб Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 мая – РИА Новости. Спецназ МВД Турции нейтрализовал 12 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в рамках антитеррористической операции, передает агентство Anadolu.
"В рамках нескольких этапов антитеррористической операции Eren Abluka, продолжающейся в ряде провинций Турции с 15 апреля текущего года, нейтрализованы 12 боевиков РПК. В ведомстве отметили, что спецназ полиции и жандармерии общей численностью в 8 266 человек прочесывает ряд районов страны с целью выявления и устранения террористов. Этапы операции Eren Abluka охватили отдельные районы провинций Диярбакыр, Хаккари, Батман, Ширнак, Мардин, Тунджели, Муш, Бингель, Агры, Элязыг и Хатай", - передает агентство.
Почетный караул турецкой армии, Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00
Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению
Уточняется, что "в провинции Агры ликвидирован один, в Хаккари – шесть, а в Ширнаке - пять террористов".
"Причем один из террористов разыскивался властями Турции по "оранжевому" списку особо опасных преступников. В ходе прочесывания местности уничтожены 124 укрытия террористов, обнаружены 16 складов. Выявлено 24 единиц стрелкового оружия, 231 ручная граната, 1322 кг взрывчатых веществ, 26 взрывных устройства кустарной сборки, один РПГ-7. В МВД заверили, что операции против боевиков РПК будут набирать оборот и завершатся лишь после полного искоренения угрозы терроризма в регионе", - информирует агентство.
Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
Турецкий военный с флагом на территории Сирии - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 05:17
В США призвали исключить Турцию из НАТО
 
В миреТурцияАграДиярбакыр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала