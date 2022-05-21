Спецназ Турции нейтрализовал 12 курдских боевиков, сообщили СМИ
Anadolu: спецназ Турции нейтрализовал 12 курдских боевиков запрещенной партии РПК
Сотрудник спецслужб Турции. Архивное фото
АНКАРА, 21 мая – РИА Новости. Спецназ МВД Турции нейтрализовал 12 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в рамках антитеррористической операции, передает агентство Anadolu.
"В рамках нескольких этапов антитеррористической операции Eren Abluka, продолжающейся в ряде провинций Турции с 15 апреля текущего года, нейтрализованы 12 боевиков РПК. В ведомстве отметили, что спецназ полиции и жандармерии общей численностью в 8 266 человек прочесывает ряд районов страны с целью выявления и устранения террористов. Этапы операции Eren Abluka охватили отдельные районы провинций Диярбакыр, Хаккари, Батман, Ширнак, Мардин, Тунджели, Муш, Бингель, Агры, Элязыг и Хатай", - передает агентство.
Уточняется, что "в провинции Агры ликвидирован один, в Хаккари – шесть, а в Ширнаке - пять террористов".
"Причем один из террористов разыскивался властями Турции по "оранжевому" списку особо опасных преступников. В ходе прочесывания местности уничтожены 124 укрытия террористов, обнаружены 16 складов. Выявлено 24 единиц стрелкового оружия, 231 ручная граната, 1322 кг взрывчатых веществ, 26 взрывных устройства кустарной сборки, один РПГ-7. В МВД заверили, что операции против боевиков РПК будут набирать оборот и завершатся лишь после полного искоренения угрозы терроризма в регионе", - информирует агентство.
Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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