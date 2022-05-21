Патриарший экзарх Африки прокомментировал появление РПЦ на континенте
Митрополит Леонид назвал появление патриаршего экзархата РПЦ в Африке эпохальным событием
© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Леонид
© Фото : Патриарший экзархат Африки
Патриарший экзарх Африки митрополит Леонид. Архивное фото
КАМПАЛА, 21 мая - РИА Новости. Появление Патриаршего экзархата Русской православной церкви в Африке стало эпохальным событием, беспрецедентным в ее истории, заявил Патриарший экзарх Африки митрополит Леонид (Горбачев).
"Мы на этапе формирования повестки православного присутствия в самом центре Африки. В истории Русской церкви таких событий ещё не было. Это событие, не побоюсь этого слова, эпохальное, историческое, решение об этом формировалось непросто, но было принято, поэтому мы будем трудиться и созидать в этом направлении. Все возможности у нас для этого есть", - сказал митрополит Леонид на встрече с соотечественниками в столице Уганды Кампале.
Он отметил, что сложившиеся хорошие отношения посольства РФ с истеблишментом Уганды позволяют надеяться на хорошие перспективы для реализации планов экзархата.
Уганда входит в состав Южно-Африканской епархии Патриаршего экзархата Африки, кафедра которой находится в Йоханнесбурге. Именно в этой стране проходит первый в истории пастырский визит Патриаршего экзарха Африки Русской православной церкви, начавшийся 18 мая. В ходе поездки митрополит провел ряд встреч, в том числе на высоком уровне, а также встретился с живущими в Уганде соотечественниками и с перешедшим в Русскую церковь угандийским клиром.
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.