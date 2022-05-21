https://ria.ru/20220521/tserkov-1789882388.html

Обсуждение даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая

Обсуждение даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая - РИА Новости, 21.05.2022

Обсуждение даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая

Архиерейский синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) 23 мая обсудит дату проведения Архиерейского собора, на котором, как ожидается, изберут нового РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:04

2022-05-21T10:04

2022-05-21T10:04

религия

православие

русская православная церковь за границей

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Архиерейский синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) 23 мая обсудит дату проведения Архиерейского собора, на котором, как ожидается, изберут нового главу Церкви, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярией Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.Ранее заседание синода планировали провести 20 мая."Заседание Синода перенесли на понедельник", — сказал отец Серафим.Возглавлявший ранее РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер 16 мая в Нью-Йорке на 75-м году жизни. Его похоронят 22 мая в Свято-Троицком мужском монастыре в Джорданвилле (штат Нью-Йорк).Как уточняли РИА Новости в канцелярии, отпевание и похороны митрополита Илариона проведет митрополит Берлинский и Германский Марк, который временно возглавил РПЦЗ. Он же проведет Архиерейских собор, на котором выберут нового первоиерарха Церкви.

https://ria.ru/20220516/mitropolit-1788914781.html

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Ольга Фомченкова

православие, русская православная церковь за границей, нью-йорк (город)