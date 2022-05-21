https://ria.ru/20220521/tserkov-1789882388.html
Обсуждение даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая
Обсуждение даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая - РИА Новости, 21.05.2022
Обсуждение даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая
Архиерейский синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) 23 мая обсудит дату проведения Архиерейского собора, на котором, как ожидается, изберут нового РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:04
2022-05-21T10:04
2022-05-21T10:04
религия
православие
русская православная церковь за границей
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152931/22/1529312241_0:381:3199:2180_1920x0_80_0_0_0e251538185c1ad1437eb02f38b46221.jpg
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Архиерейский синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) 23 мая обсудит дату проведения Архиерейского собора, на котором, как ожидается, изберут нового главу Церкви, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярией Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.Ранее заседание синода планировали провести 20 мая."Заседание Синода перенесли на понедельник", — сказал отец Серафим.Возглавлявший ранее РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер 16 мая в Нью-Йорке на 75-м году жизни. Его похоронят 22 мая в Свято-Троицком мужском монастыре в Джорданвилле (штат Нью-Йорк).Как уточняли РИА Новости в канцелярии, отпевание и похороны митрополита Илариона проведет митрополит Берлинский и Германский Марк, который временно возглавил РПЦЗ. Он же проведет Архиерейских собор, на котором выберут нового первоиерарха Церкви.
https://ria.ru/20220516/mitropolit-1788914781.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152931/22/1529312241_0:81:3199:2480_1920x0_80_0_0_58209f05afe4a801453d00f27e3dae1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
православие, русская православная церковь за границей, нью-йорк (город)
Обсуждение даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая
Протоиерей Ган: заседание по обсуждению даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Архиерейский синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) 23 мая обсудит дату проведения Архиерейского собора, на котором, как ожидается, изберут нового главу Церкви, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярией Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.
Ранее заседание синода планировали провести 20 мая.
"Заседание Синода перенесли на понедельник", — сказал отец Серафим.
Возглавлявший ранее РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер 16 мая в Нью-Йорке
на 75-м году жизни. Его похоронят 22 мая в Свято-Троицком мужском монастыре в Джорданвилле (штат Нью-Йорк).
Как уточняли РИА Новости в канцелярии, отпевание и похороны митрополита Илариона проведет митрополит Берлинский и Германский Марк, который временно возглавил РПЦЗ. Он же проведет Архиерейских собор, на котором выберут нового первоиерарха Церкви.