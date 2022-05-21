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Обсуждение даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая - РИА Новости, 21.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220521/tserkov-1789882388.html
Обсуждение даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая
Обсуждение даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая - РИА Новости, 21.05.2022
Обсуждение даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая
Архиерейский синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) 23 мая обсудит дату проведения Архиерейского собора, на котором, как ожидается, изберут нового РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:04
2022-05-21T10:04
религия
православие
русская православная церковь за границей
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Архиерейский синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) 23 мая обсудит дату проведения Архиерейского собора, на котором, как ожидается, изберут нового главу Церкви, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярией Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.Ранее заседание синода планировали провести 20 мая."Заседание Синода перенесли на понедельник", — сказал отец Серафим.Возглавлявший ранее РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер 16 мая в Нью-Йорке на 75-м году жизни. Его похоронят 22 мая в Свято-Троицком мужском монастыре в Джорданвилле (штат Нью-Йорк).Как уточняли РИА Новости в канцелярии, отпевание и похороны митрополита Илариона проведет митрополит Берлинский и Германский Марк, который временно возглавил РПЦЗ. Он же проведет Архиерейских собор, на котором выберут нового первоиерарха Церкви.
https://ria.ru/20220516/mitropolit-1788914781.html
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православие, русская православная церковь за границей, нью-йорк (город)
10:04 21.05.2022
 
Обсуждение даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая

Протоиерей Ган: заседание по обсуждению даты выборов нового главы РПЦЗ перенесли на 23 мая

CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skylineПравославная церковь в Нью-Йорке
Православная церковь в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skyline
Православная церковь в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Архиерейский синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) 23 мая обсудит дату проведения Архиерейского собора, на котором, как ожидается, изберут нового главу Церкви, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярией Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.
Ранее заседание синода планировали провести 20 мая.
"Заседание Синода перенесли на понедельник", — сказал отец Серафим.
Возглавлявший ранее РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер 16 мая в Нью-Йорке на 75-м году жизни. Его похоронят 22 мая в Свято-Троицком мужском монастыре в Джорданвилле (штат Нью-Йорк).
Как уточняли РИА Новости в канцелярии, отпевание и похороны митрополита Илариона проведет митрополит Берлинский и Германский Марк, который временно возглавил РПЦЗ. Он же проведет Архиерейских собор, на котором выберут нового первоиерарха Церкви.
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 23:03Религия
Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион
 
РелигияПравославиеРусская православная церковь за границейНью-Йорк (город)
 
 
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