https://ria.ru/20220521/tribunal-1789898809.html
Пушилин: общество требует трибунала над сдавшимися с "Азовстали" боевиками
Пушилин: общество требует трибунала над сдавшимися с "Азовстали" боевиками - РИА Новости, 21.05.2022
Пушилин: общество требует трибунала над сдавшимися с "Азовстали" боевиками
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что трибунал над укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевиками неизбежен и это запрос... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:15
2022-05-21T13:15
2022-05-21T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
лдпр
госдума рф
денис пушилин
леонид слуцкий (политик)
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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что трибунал над укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевиками неизбежен и это запрос общества."Я считаю, что трибунал неизбежен: справедливость должна восторжествовать. В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества", — сказал Пушилин в ходе встречи с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил". Всего, по данным МО России, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220521/donbass-1789898036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, донецкая народная республика, лдпр, госдума рф, денис пушилин, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы рф
13:15 21.05.2022 (обновлено: 18:58 21.05.2022)
Пушилин: общество требует трибунала над сдавшимися с "Азовстали" боевиками
Пушилин заявил, что трибунал над сдавшимися с "Азовстали" боевиками неизбежен