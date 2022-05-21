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Пушилин: общество требует трибунала над сдавшимися с "Азовстали" боевиками - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/tribunal-1789898809.html
Пушилин: общество требует трибунала над сдавшимися с "Азовстали" боевиками
Пушилин: общество требует трибунала над сдавшимися с "Азовстали" боевиками - РИА Новости, 21.05.2022
Пушилин: общество требует трибунала над сдавшимися с "Азовстали" боевиками
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что трибунал над укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевиками неизбежен и это запрос... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:15
2022-05-21T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
лдпр
госдума рф
денис пушилин
леонид слуцкий (политик)
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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что трибунал над укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевиками неизбежен и это запрос общества."Я считаю, что трибунал неизбежен: справедливость должна восторжествовать. В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества", — сказал Пушилин в ходе встречи с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил". Всего, по данным МО России, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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в мире, россия, донецкая народная республика, лдпр, госдума рф, денис пушилин, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы рф
13:15 21.05.2022 (обновлено: 18:58 21.05.2022)
 
Пушилин: общество требует трибунала над сдавшимися с "Азовстали" боевиками

Пушилин заявил, что трибунал над сдавшимися с "Азовстали" боевиками неизбежен

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что трибунал над укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевиками неизбежен и это запрос общества.
"Я считаю, что трибунал неизбежен: справедливость должна восторжествовать. В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества", — сказал Пушилин в ходе встречи с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким.
Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил". Всего, по данным МО России, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 13:05Специальная военная операция на Украине
Пушилин: российская спецоперация означает для Донбасса окончание войны
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛДПРГосдума РФДенис ПушилинЛеонид Слуцкий (политик)Вооруженные силы РФ
 
 
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