https://ria.ru/20220521/tribunal-1789898809.html

Пушилин: общество требует трибунала над сдавшимися с "Азовстали" боевиками

Пушилин: общество требует трибунала над сдавшимися с "Азовстали" боевиками - РИА Новости, 21.05.2022

Пушилин: общество требует трибунала над сдавшимися с "Азовстали" боевиками

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что трибунал над укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевиками неизбежен и это запрос... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:15

2022-05-21T13:15

2022-05-21T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

лдпр

госдума рф

денис пушилин

леонид слуцкий (политик)

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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что трибунал над укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевиками неизбежен и это запрос общества."Я считаю, что трибунал неизбежен: справедливость должна восторжествовать. В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества", — сказал Пушилин в ходе встречи с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил". Всего, по данным МО России, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220521/donbass-1789898036.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, донецкая народная республика, лдпр, госдума рф, денис пушилин, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы рф