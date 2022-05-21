https://ria.ru/20220521/tornado-1789869361.html

В Мичигане из-за торнадо погиб один человек

В Мичигане из-за торнадо погиб один человек - РИА Новости, 21.05.2022

В Мичигане из-за торнадо погиб один человек

Один человек погиб, более 40 пострадали из-за торнадо, который обрушился на американский штат Мичиган, сообщает газета Detroit News со ссылкой на местные... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T04:57

2022-05-21T04:57

2022-05-21T06:39

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сша

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Один человек погиб, более 40 пострадали из-за торнадо, который обрушился на американский штат Мичиган, сообщает газета Detroit News со ссылкой на местные власти.Сообщается, что торнадо прошел через город Гейлорд, расположенный в округе Отсиго. Жертвой стихии стал один человек, еще 44 госпитализированы.Издание отмечает, что в результате торнадо несколько домов и предприятий получили повреждения. Также зафиксированы случаи падения деревьев и линий электропередач на дороги.По данным местного коммунального предприятия Consumers Energy, более 14 тысяч человек в северной части Мичигана остались без электричества из-за экстремальных погодных условий.

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в мире, сша, мичиган