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В Мичигане из-за торнадо погиб один человек - РИА Новости, 21.05.2022
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В Мичигане из-за торнадо погиб один человек
В Мичигане из-за торнадо погиб один человек - РИА Новости, 21.05.2022
В Мичигане из-за торнадо погиб один человек
Один человек погиб, более 40 пострадали из-за торнадо, который обрушился на американский штат Мичиган, сообщает газета Detroit News со ссылкой на местные... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T04:57
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в мире
сша
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Один человек погиб, более 40 пострадали из-за торнадо, который обрушился на американский штат Мичиган, сообщает газета Detroit News со ссылкой на местные власти.Сообщается, что торнадо прошел через город Гейлорд, расположенный в округе Отсиго. Жертвой стихии стал один человек, еще 44 госпитализированы.Издание отмечает, что в результате торнадо несколько домов и предприятий получили повреждения. Также зафиксированы случаи падения деревьев и линий электропередач на дороги.По данным местного коммунального предприятия Consumers Energy, более 14 тысяч человек в северной части Мичигана остались без электричества из-за экстремальных погодных условий.
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в мире, сша, мичиган
04:57 21.05.2022 (обновлено: 06:39 21.05.2022)
 
В Мичигане из-за торнадо погиб один человек

Detroit News: в Мичигане из-за торнадо погиб один человек, более 40 пострадали

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставляют женщину в больницу в США
Медицинские работники доставляют женщину в больницу в США - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Медицинские работники доставляют женщину в больницу в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Один человек погиб, более 40 пострадали из-за торнадо, который обрушился на американский штат Мичиган, сообщает газета Detroit News со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что торнадо прошел через город Гейлорд, расположенный в округе Отсиго. Жертвой стихии стал один человек, еще 44 госпитализированы.
Издание отмечает, что в результате торнадо несколько домов и предприятий получили повреждения. Также зафиксированы случаи падения деревьев и линий электропередач на дороги.
По данным местного коммунального предприятия Consumers Energy, более 14 тысяч человек в северной части Мичигана остались без электричества из-за экстремальных погодных условий.
Последствия торнадо в городе Раунд-Рок, Техас - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 09:09
В двух штатах США несколько человек пострадали из-за торнадо
 
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