https://ria.ru/20220521/toplivo-1789880605.html
В Финляндии из-за подскочивших цен начали воровать топливо
В Финляндии из-за подскочивших цен начали воровать топливо - РИА Новости, 21.05.2022
В Финляндии из-за подскочивших цен начали воровать топливо
Высокие цены на топливо стали причиной увеличения числа хищений бензина и дизельного топлива в Финляндии, пишет общественная телерадиовещательная корпорация... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T09:42
2022-05-21T09:42
2022-05-21T10:28
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сша
в мире
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общество
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Высокие цены на топливо стали причиной увеличения числа хищений бензина и дизельного топлива в Финляндии, пишет общественная телерадиовещательная корпорация YLE, ссылаясь на данные полиции.В статье отмечается, что были случаи кражи бензина из грузовиков и холодильных камер.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220520/germaniya-1789850841.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, сша, в мире, экономика, общество, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:42 21.05.2022 (обновлено: 10:28 21.05.2022)
В Финляндии из-за подскочивших цен начали воровать топливо
Жители Финляндии начали воровать бензин и дизельное топливо из-за роста цен