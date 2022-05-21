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В Финляндии из-за подскочивших цен начали воровать топливо - РИА Новости, 21.05.2022
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В Финляндии из-за подскочивших цен начали воровать топливо
В Финляндии из-за подскочивших цен начали воровать топливо - РИА Новости, 21.05.2022
В Финляндии из-за подскочивших цен начали воровать топливо
Высокие цены на топливо стали причиной увеличения числа хищений бензина и дизельного топлива в Финляндии, пишет общественная телерадиовещательная корпорация... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T09:42
2022-05-21T10:28
украина
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сша
в мире
экономика
общество
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Высокие цены на топливо стали причиной увеличения числа хищений бензина и дизельного топлива в Финляндии, пишет общественная телерадиовещательная корпорация YLE, ссылаясь на данные полиции.В статье отмечается, что были случаи кражи бензина из грузовиков и холодильных камер.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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украина, москва, сша, в мире, экономика, общество, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:42 21.05.2022 (обновлено: 10:28 21.05.2022)
 
В Финляндии из-за подскочивших цен начали воровать топливо

Жители Финляндии начали воровать бензин и дизельное топливо из-за роста цен

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Высокие цены на топливо стали причиной увеличения числа хищений бензина и дизельного топлива в Финляндии, пишет общественная телерадиовещательная корпорация YLE, ссылаясь на данные полиции.

"Как правило, топливо крадут с крупных строительных площадок <…> а также с объектов сельского или лесного хозяйства", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что были случаи кражи бензина из грузовиков и холодильных камер.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
Конная повозка на одной из центральных улиц Берлина - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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