https://ria.ru/20220521/toplivo-1789880605.html

В Финляндии из-за подскочивших цен начали воровать топливо

В Финляндии из-за подскочивших цен начали воровать топливо - РИА Новости, 21.05.2022

В Финляндии из-за подскочивших цен начали воровать топливо

Высокие цены на топливо стали причиной увеличения числа хищений бензина и дизельного топлива в Финляндии, пишет общественная телерадиовещательная корпорация... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T09:42

2022-05-21T09:42

2022-05-21T10:28

украина

москва

сша

в мире

экономика

общество

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Высокие цены на топливо стали причиной увеличения числа хищений бензина и дизельного топлива в Финляндии, пишет общественная телерадиовещательная корпорация YLE, ссылаясь на данные полиции.В статье отмечается, что были случаи кражи бензина из грузовиков и холодильных камер.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220520/germaniya-1789850841.html

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москва

сша

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, москва, сша, в мире, экономика, общество, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии