Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Михайловку
СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую и Михайловку
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Михайловку в Донецкой народной республике, выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" и восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 20.35 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"... 20.40 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
14 мая, 08:00Куда приведут Европу призывы искоренить русский мир
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.