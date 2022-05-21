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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Михайловку - РИА Новости, 21.05.2022
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Михайловку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Михайловку - РИА Новости, 21.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Михайловку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Михайловку в Донецкой народной республике, выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" и восемь снарядов калибром 122... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T21:02
2022-05-21T21:02
в мире
владимир путин
ясиноватая
украина
россия
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Михайловку в Донецкой народной республике, выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" и восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 20.35 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"... 20.40 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html
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в мире, владимир путин, ясиноватая, украина, россия
21:02 21.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Михайловку

СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую и Михайловку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Михайловку в Донецкой народной республике, выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" и восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 20.35 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"... 20.40 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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