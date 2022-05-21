https://ria.ru/20220521/starovoyt-1789931347.html

Курский губернатор сообщил о повреждениях детсада и завода после обстрела

Курский губернатор сообщил о повреждениях детсада и завода после обстрела - РИА Новости, 21.05.2022

Курский губернатор сообщил о повреждениях детсада и завода после обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждениях детского сада, многоквартирных и частных домов, школ и сооружений сахарного и спиртового... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T18:43

2022-05-21T18:43

2022-05-21T18:43

происшествия

курская область

глушковский район

украина

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждениях детского сада, многоквартирных и частных домов, школ и сооружений сахарного и спиртового заводов после обстрела.Днем в субботу губернатор информировал, что село Тёткино и близлежащие населённые пункты в Глушковском районе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Он также уточнял, что обстреливали из миномётов и артиллерийских орудий. Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи."В поселке Тёткино повреждены детский сад, девять многоквартирных и 23 частных дома. Пострадали здания и сооружения сахарного и спиртзавода. В селе Дроновка выбиты стёкла в нескольких окнах школы. Незначительные повреждения получила и школа в Алексеевке — там уже почти всё восстановили", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он также отметил, что региональный комитет ЖКХ и ТЭК оказывает необходимую помощь по ремонту жилых домов и соцобъектов. Кроме того, по его словам, 17 жителей переехали в пункты временного размещения.

https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

курская область

глушковский район

украина

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происшествия, курская область, глушковский район, украина