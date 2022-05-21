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Курский губернатор сообщил о повреждениях детсада и завода после обстрела - РИА Новости, 21.05.2022
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Курский губернатор сообщил о повреждениях детсада и завода после обстрела
Курский губернатор сообщил о повреждениях детсада и завода после обстрела - РИА Новости, 21.05.2022
Курский губернатор сообщил о повреждениях детсада и завода после обстрела
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждениях детского сада, многоквартирных и частных домов, школ и сооружений сахарного и спиртового... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T18:43
2022-05-21T18:43
происшествия
курская область
глушковский район
украина
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждениях детского сада, многоквартирных и частных домов, школ и сооружений сахарного и спиртового заводов после обстрела.Днем в субботу губернатор информировал, что село Тёткино и близлежащие населённые пункты в Глушковском районе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Он также уточнял, что обстреливали из миномётов и артиллерийских орудий. Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи."В поселке Тёткино повреждены детский сад, девять многоквартирных и 23 частных дома. Пострадали здания и сооружения сахарного и спиртзавода. В селе Дроновка выбиты стёкла в нескольких окнах школы. Незначительные повреждения получила и школа в Алексеевке — там уже почти всё восстановили", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он также отметил, что региональный комитет ЖКХ и ТЭК оказывает необходимую помощь по ремонту жилых домов и соцобъектов. Кроме того, по его словам, 17 жителей переехали в пункты временного размещения.
https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html
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курская область
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происшествия, курская область, глушковский район, украина
18:43 21.05.2022
 
Курский губернатор сообщил о повреждениях детсада и завода после обстрела

Курский губернатор Старовойт сообщил о повреждениях детсада и спиртзавода после обстрела

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждениях детского сада, многоквартирных и частных домов, школ и сооружений сахарного и спиртового заводов после обстрела.
Днем в субботу губернатор информировал, что село Тёткино и близлежащие населённые пункты в Глушковском районе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Он также уточнял, что обстреливали из миномётов и артиллерийских орудий. Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи.
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"В поселке Тёткино повреждены детский сад, девять многоквартирных и 23 частных дома. Пострадали здания и сооружения сахарного и спиртзавода. В селе Дроновка выбиты стёкла в нескольких окнах школы. Незначительные повреждения получила и школа в Алексеевке — там уже почти всё восстановили", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что региональный комитет ЖКХ и ТЭК оказывает необходимую помощь по ремонту жилых домов и соцобъектов. Кроме того, по его словам, 17 жителей переехали в пункты временного размещения.
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