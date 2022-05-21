https://ria.ru/20220521/ssha-1789894719.html
США могут давить на Россию своим обращением с Бутом, считает адвокат
США могут давить на Россию своим обращением с Бутом, считает адвокат - РИА Новости, 21.05.2022
США могут давить на Россию своим обращением с Бутом, считает адвокат
Неоказание в течение полугода медицинской помощи российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T12:20
2022-05-21T12:20
2022-05-21T12:20
в мире
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пол уилан
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Неоказание в течение полугода медицинской помощи российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, может быть попыткой властей США оказать давление на Россию с целью выдачи и возвращения в Америку находящегося в российской тюрьме американца Пола Уилана, осужденного по обвинению в шпионаже.Об том заявил в субботу РИА Новости американский адвокат Виктора Бута Стив Зиссу.Полгода назад у Бута появились серьезные жалобы на внезапно возникшее кожное заболевание, поразившее некоторые участки кожи, в том числе в непосредственной близости к глазам. Администрация тюрьмы и Бюро тюрем США игнорируют как обращения по этому вопросу российского посольства в Вашингтоне, так и запросы защиты россиянина.Адвокат Стив Зиссу сообщил РИА Новости, что ни администрация тюрьмы, ни Бюро тюрем США пока так и не ответили ни ему, ни российским дипломатам, каким образом и когда россиянина сможет посмотреть врач."Мы не знаем, что это такое. Даже не знаем, инфекция ли это или заболевание, связанное с другими причинами. Возникают опасения, что это заболевание может негативно повлиять на зрение Виктора, вплоть до самых серьезных последствий", - сказал он агентству.Зиссу отметил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть слухи о вероятном обмене Бута, но считает, что недавний обмен Константина Ярошенко на Тревора Рида показал, что переговоры об обмене Бута в принципе возможны."И сейчас у меня сложилось впечатление, что такое обращение с Виктором, то, что ему в течение такого долгого времени не оказывают медицинскую помощь, – это попытка властей США оказать давление на российские власти в целях возвращения в США Пола Уилана, которого официальная Америка считает "заложником" и имя которого президент Байден называл в разговоре с президентом Путиным в Женеве", - предположил адвокат.Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
https://ria.ru/20220521/obmen-1789874671.html
https://ria.ru/20220208/semya-1771584043.html
https://ria.ru/20220207/zissu-1771401346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, виктор бут, пол уилан, таиланд
США могут давить на Россию своим обращением с Бутом, считает адвокат
Адвокат Зиссу: США своим обращением с Бутом могут давить на Россию с целью выдачи Уилана
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Неоказание в течение полугода медицинской помощи российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, может быть попыткой властей США оказать давление на Россию с целью выдачи и возвращения в Америку находящегося в российской тюрьме американца Пола Уилана, осужденного по обвинению в шпионаже.
Об том заявил в субботу РИА Новости американский адвокат Виктора Бута
Стив Зиссу.
Полгода назад у Бута появились серьезные жалобы на внезапно возникшее кожное заболевание, поразившее некоторые участки кожи, в том числе в непосредственной близости к глазам. Администрация тюрьмы и Бюро тюрем США игнорируют как обращения по этому вопросу российского посольства в Вашингтоне, так и запросы защиты россиянина.
Адвокат Стив Зиссу сообщил РИА Новости, что ни администрация тюрьмы, ни Бюро тюрем США
пока так и не ответили ни ему, ни российским дипломатам, каким образом и когда россиянина сможет посмотреть врач.
"Мы не знаем, что это такое. Даже не знаем, инфекция ли это или заболевание, связанное с другими причинами. Возникают опасения, что это заболевание может негативно повлиять на зрение Виктора, вплоть до самых серьезных последствий", - сказал он агентству.
Зиссу отметил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть слухи о вероятном обмене Бута, но считает, что недавний обмен Константина Ярошенко на Тревора Рида
показал, что переговоры об обмене Бута в принципе возможны.
"И сейчас у меня сложилось впечатление, что такое обращение с Виктором, то, что ему в течение такого долгого времени не оказывают медицинскую помощь, – это попытка властей США оказать давление на российские власти в целях возвращения в США Пола Уилана
, которого официальная Америка
считает "заложником" и имя которого президент Байден называл в разговоре с президентом Путиным в Женеве", - предположил адвокат.
Бута арестовали в Таиланде
по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.
В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке
признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.