https://ria.ru/20220521/ssha-1789894719.html

США могут давить на Россию своим обращением с Бутом, считает адвокат

США могут давить на Россию своим обращением с Бутом, считает адвокат - РИА Новости, 21.05.2022

США могут давить на Россию своим обращением с Бутом, считает адвокат

Неоказание в течение полугода медицинской помощи российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T12:20

2022-05-21T12:20

2022-05-21T12:20

в мире

сша

россия

виктор бут

пол уилан

таиланд

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Неоказание в течение полугода медицинской помощи российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, может быть попыткой властей США оказать давление на Россию с целью выдачи и возвращения в Америку находящегося в российской тюрьме американца Пола Уилана, осужденного по обвинению в шпионаже.Об том заявил в субботу РИА Новости американский адвокат Виктора Бута Стив Зиссу.Полгода назад у Бута появились серьезные жалобы на внезапно возникшее кожное заболевание, поразившее некоторые участки кожи, в том числе в непосредственной близости к глазам. Администрация тюрьмы и Бюро тюрем США игнорируют как обращения по этому вопросу российского посольства в Вашингтоне, так и запросы защиты россиянина.Адвокат Стив Зиссу сообщил РИА Новости, что ни администрация тюрьмы, ни Бюро тюрем США пока так и не ответили ни ему, ни российским дипломатам, каким образом и когда россиянина сможет посмотреть врач."Мы не знаем, что это такое. Даже не знаем, инфекция ли это или заболевание, связанное с другими причинами. Возникают опасения, что это заболевание может негативно повлиять на зрение Виктора, вплоть до самых серьезных последствий", - сказал он агентству.Зиссу отметил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть слухи о вероятном обмене Бута, но считает, что недавний обмен Константина Ярошенко на Тревора Рида показал, что переговоры об обмене Бута в принципе возможны."И сейчас у меня сложилось впечатление, что такое обращение с Виктором, то, что ему в течение такого долгого времени не оказывают медицинскую помощь, – это попытка властей США оказать давление на российские власти в целях возвращения в США Пола Уилана, которого официальная Америка считает "заложником" и имя которого президент Байден называл в разговоре с президентом Путиным в Женеве", - предположил адвокат.Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.

https://ria.ru/20220521/obmen-1789874671.html

https://ria.ru/20220208/semya-1771584043.html

https://ria.ru/20220207/zissu-1771401346.html

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россия

таиланд

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, виктор бут, пол уилан, таиланд