11:59 21.05.2022 (обновлено: 12:27 21.05.2022)
Количество дезертировавших моряков в ВМС США увеличилось на 150%, пишут СМИ
CNBC: количество дезертировавших из ВМС США увеличилось на 150% из-за ужасных условий
Атомный авианосец США "Джордж Вашингтон"
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Военно-морских сил США резко увеличилось число дезертиров, сообщил телеканал CNBC.
"В 2019 году дезертировали 63 моряка, а в прошлом году эта цифра подскочила до 157. Таким образом рост почти на 150 процентов. Данные свидетельствуют о том, что большинству дезертиров было 25 лет или меньше", — рассказала журналистка NBC в разговоре с ТВ.
В качестве примера она привела атомный авианосец USS George Washington. Он стоит на приколе в Вирджинии уже несколько лет, так как там проводят капитальный ремонт. И моряки вынуждены находиться на корабле. Из-за постоянного шума у них проблемы со сном, также ощущается нехватка горячей воды и электричества, рассказывает она.
Как отмечает журналистка, матросы чувствуют себя как в клетке, потому что они подписали договор после окончания школы с военно-морскими силами и не могут подать заявление и уволиться, поэтому многие идут на крайние меры и выбирают дезертирство.
Еще одной причиной, отмечается в материале, называются стресс и проблемы с душевным здоровьем.
Журналистка отметила, что такую тенденцию заметили исключительно на флоте. За тот же период армия и Корпус морской пехоты США зафиксировали падение количества дезертиров. В остальных же родах войск ситуация без особых изменений, резюмировалось в статье.
Еще одной причиной, отмечается в материале, называются стресс и проблемы с душевным здоровьем.
Журналистка отметила, что такую тенденцию заметили исключительно на флоте. За тот же период армия и Корпус морской пехоты США зафиксировали падение количества дезертиров. В остальных же родах войск ситуация без особых изменений, резюмировалось в статье.