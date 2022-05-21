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Количество дезертировавших моряков в ВМС США увеличилось на 150%, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
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Количество дезертировавших моряков в ВМС США увеличилось на 150%, пишут СМИ
Количество дезертировавших моряков в ВМС США увеличилось на 150%, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
Количество дезертировавших моряков в ВМС США увеличилось на 150%, пишут СМИ
В Военно-морских сил США резко увеличилось число дезертиров, сообщил телеканал CNBC. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:59
2022-05-21T12:27
в мире
сша
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Военно-морских сил США резко увеличилось число дезертиров, сообщил телеканал CNBC. В качестве примера она привела атомный авианосец USS George Washington. Он стоит на приколе в Вирджинии уже несколько лет, так как там проводят капитальный ремонт. И моряки вынуждены находиться на корабле. Из-за постоянного шума у них проблемы со сном, также ощущается нехватка горячей воды и электричества, рассказывает она.Как отмечает журналистка, матросы чувствуют себя как в клетке, потому что они подписали договор после окончания школы с военно-морскими силами и не могут подать заявление и уволиться, поэтому многие идут на крайние меры и выбирают дезертирство. Еще одной причиной, отмечается в материале, называются стресс и проблемы с душевным здоровьем. Журналистка отметила, что такую тенденцию заметили исключительно на флоте. За тот же период армия и Корпус морской пехоты США зафиксировали падение количества дезертиров. В остальных же родах войск ситуация без особых изменений, резюмировалось в статье.
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в мире, сша, военно-морские силы сша
11:59 21.05.2022 (обновлено: 12:27 21.05.2022)
 
Количество дезертировавших моряков в ВМС США увеличилось на 150%, пишут СМИ

CNBC: количество дезертировавших из ВМС США увеличилось на 150% из-за ужасных условий

© Фото : Официальный сайт ВМС СШААтомный авианосец США "Джордж Вашингтон"
Атомный авианосец США Джордж Вашингтон - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Фото : Официальный сайт ВМС США
Атомный авианосец США "Джордж Вашингтон"
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Военно-морских сил США резко увеличилось число дезертиров, сообщил телеканал CNBC.

"В 2019 году дезертировали 63 моряка, а в прошлом году эта цифра подскочила до 157. Таким образом рост почти на 150 процентов. Данные свидетельствуют о том, что большинству дезертиров было 25 лет или меньше", — рассказала журналистка NBC в разговоре с ТВ.

В качестве примера она привела атомный авианосец USS George Washington. Он стоит на приколе в Вирджинии уже несколько лет, так как там проводят капитальный ремонт. И моряки вынуждены находиться на корабле. Из-за постоянного шума у них проблемы со сном, также ощущается нехватка горячей воды и электричества, рассказывает она.
Как отмечает журналистка, матросы чувствуют себя как в клетке, потому что они подписали договор после окончания школы с военно-морскими силами и не могут подать заявление и уволиться, поэтому многие идут на крайние меры и выбирают дезертирство.

Еще одной причиной, отмечается в материале, называются стресс и проблемы с душевным здоровьем.

Журналистка отметила, что такую тенденцию заметили исключительно на флоте. За тот же период армия и Корпус морской пехоты США зафиксировали падение количества дезертиров. В остальных же родах войск ситуация без особых изменений, резюмировалось в статье.
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