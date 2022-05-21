https://ria.ru/20220521/ssha-1789892044.html

Количество дезертировавших моряков в ВМС США увеличилось на 150%, пишут СМИ

Количество дезертировавших моряков в ВМС США увеличилось на 150%, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2022

Количество дезертировавших моряков в ВМС США увеличилось на 150%, пишут СМИ

В Военно-морских сил США резко увеличилось число дезертиров, сообщил телеканал CNBC. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:59

2022-05-21T11:59

2022-05-21T12:27

в мире

сша

военно-морские силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90491/35/904913556_0:207:1937:1296_1920x0_80_0_0_050247379a70ac16252439923a345a13.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Военно-морских сил США резко увеличилось число дезертиров, сообщил телеканал CNBC. В качестве примера она привела атомный авианосец USS George Washington. Он стоит на приколе в Вирджинии уже несколько лет, так как там проводят капитальный ремонт. И моряки вынуждены находиться на корабле. Из-за постоянного шума у них проблемы со сном, также ощущается нехватка горячей воды и электричества, рассказывает она.Как отмечает журналистка, матросы чувствуют себя как в клетке, потому что они подписали договор после окончания школы с военно-морскими силами и не могут подать заявление и уволиться, поэтому многие идут на крайние меры и выбирают дезертирство. Еще одной причиной, отмечается в материале, называются стресс и проблемы с душевным здоровьем. Журналистка отметила, что такую тенденцию заметили исключительно на флоте. За тот же период армия и Корпус морской пехоты США зафиксировали падение количества дезертиров. В остальных же родах войск ситуация без особых изменений, резюмировалось в статье.

https://ria.ru/20220510/ssha-1787748556.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, военно-морские силы сша