Инвесторы призвали США разрешить России продолжать платить по госдолгу
Инвесторы призвали США продлить лицензию, позволяющую России обслуживать свой долг
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Инвесторы лоббируют в правительстве США продление исключения, позволяющего России проводить выплаты по облигациям, пишет американское издание Bloomberg.
В письме Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC. — Прим. ред.) Институт инвестиционных компаний, члены которого управляют примерно 31 триллионом долларов в США, попросил OFAC продлить отсрочку на три месяца.
"С нашей точки зрения, непродление этой лицензии нанесет ущерб американским инвесторам, а не российскому правительству", — заявил заместитель главного юрисконсульта ICI Global Ева Миколенко.
Представитель Минфина США, как отметили в издании, отказался комментировать содержание письма.
Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.
В апреле западные СМИ писали, что Москва может объявить дефолт по долговым обязательствам, поскольку иностранные банки из-за санкций отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях. В Минфине отмечали, что все претензии в этой ситуации следует адресовать властям государств, которые незаконно создают препятствия для осуществления выплат. Там также уточнили, что инвесторы — держатели облигаций смогут конвертировать эти деньги в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.
При этом агентство Bloomberg с ссылкой на источники сообщило, что правительство США готово полностью заблокировать Москве возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая.