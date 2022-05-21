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Инвесторы призвали США разрешить России продолжать платить по госдолгу

Инвесторы призвали США разрешить России продолжать платить по госдолгу - РИА Новости, 21.05.2022

Инвесторы призвали США разрешить России продолжать платить по госдолгу

Инвесторы лоббируют в правительстве США продление исключения, позволяющего России проводить выплаты по облигациям, пишет американское издание Bloomberg. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:09

2022-05-21T11:09

2022-05-21T11:09

экономика

сша

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цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Инвесторы лоббируют в правительстве США продление исключения, позволяющего России проводить выплаты по облигациям, пишет американское издание Bloomberg.В письме Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC. — Прим. ред.) Институт инвестиционных компаний, члены которого управляют примерно 31 триллионом долларов в США, попросил OFAC продлить отсрочку на три месяца.Представитель Минфина США, как отметили в издании, отказался комментировать содержание письма.Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.В апреле западные СМИ писали, что Москва может объявить дефолт по долговым обязательствам, поскольку иностранные банки из-за санкций отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях. В Минфине отмечали, что все претензии в этой ситуации следует адресовать властям государств, которые незаконно создают препятствия для осуществления выплат. Там также уточнили, что инвесторы — держатели облигаций смогут конвертировать эти деньги в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.При этом агентство Bloomberg с ссылкой на источники сообщило, что правительство США готово полностью заблокировать Москве возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая.

https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789867452.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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