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Собянин открыл два новых музея на ВДНХ - РИА Новости, 21.05.2022
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Собянин открыл два новых музея на ВДНХ
Собянин открыл два новых музея на ВДНХ - РИА Новости, 21.05.2022
Собянин открыл два новых музея на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков открыли два новых музея на ВДНХ – музей "Биотех" и выставку... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T15:35
2022-05-21T15:35
валерий фальков
москва
северный кавказ
поволжье
российская академия наук
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков открыли два новых музея на ВДНХ – музей "Биотех" и выставку Биологического музея имени Тимирязева."ВДНХ постепенно превращается в рекреационную, спортивную зону отдыха, но и настоящий город музеев. Сегодня на ВДНХ работают 20 музейных пространств, начиная от музеев пчеловодства, заканчивая музейным комплексом космонавтики. Сегодня присоединяются еще два музея - это музей Тимирязева и музей "Биотеха", которые мы открываем при поддержке Министерства науки и высшего образования, Российской академии наук, музей, который расскажет о прошлом, настоящем и будущем биотехнологий, которые занимают в нашей жизни огромную часть, о которой мы даже не догадываемся", - сказал Собянин.Мэр поблагодарил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова за поддержку и пригласил москвичей посетить экспозиции."У человечества в XX веке было два больших проекта - это космический и атомный. В XXI веке, очевидно, такую же роль занимают биотехнологии, генные и геномные технологии. Поэтому мы ставим перед собой две задачи: во-первых, популяризация науки, причем на самом ключевом направлении, и второе - Москва мировым городом является, и она безо всякого преувеличения - один из ведущих научных центров в мире. Для того, чтобы сюда стремились таланты со всего мира, надо, чтобы было много интересных мест", - сказал Фальков.По словам министра, в Москву приезжает огромное количество студентов, аспирантов, преподавателей из-за рубежа. И такая система музеев, университетов, научных институтов позволяет конкурировать на мировом уровне за лучших представителей.Фальков добавил, что у министерства есть много замыслов, которые оно бы с удовольствием реализовали на площадке ВДНХ.Как сообщается в материалах мэрии, новый музей "Биотех" разместился в реставрированном павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность". Экспозиция "Биотеха" – интересный и наглядный рассказ о биотехнологиях и их практическом применении в повседневной жизни людей. А в реставрированном павильоне № 31 разместилась постоянно действующая выставка "12 признаков живого", создание которой было приурочено к 100-летию Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. Экспозиция рассказывает о том, что такое жизнь с научной точки зрения, и пробует дать ответы на важные вопросы, интересующие практически каждого человека.Масштабные работы по возрождению ВДНХ проводятся с 2014 года. За это время была завершена комплексная реставрация 26 исторических павильонов и других объектов культурного наследия. В настоящее время продолжаются работы на 15 объектах культурного наследия ВДНХ, среди которых павильоны № 1 "Центральный", № 2 "Народное образование" (бывший Северного Кавказа), № 4 "Биология" (бывший Эстонской ССР – передан Киргизской Республике), № 6 "Химия" (бывший Литовской ССР – передан Республике Абхазия), № 8 "Юные натуралисты", № 15 "Радиоэлектроника и связь" (бывший Поволжья), № 35 "Главтабак", № 51 "Мясная промышленность" (бывший "Главмясо"), № 59 "Зерно" (бывший Московской области), № 61 "Центросоюз", № 64 "Оптика" (бывший Ленинграда и Северо-Запада), № 66 "Республика Узбекистан" (бывший "Советская культура", Узбекской ССР), № 68 "Армения" (бывший "Сибирь"), кафе "Лето" (бывшая "Чайная") и Зеленый театр.В ближайшее время на ВДНХ планируется открыть самое высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы", центр национальных конных традиций, "Ленту Мебиуса", новые музейные экспозиции.В 2022 году акция "Ночь в музее" пройдет в Москве в 16-й раз и продлится с 19.00 21 мая до полуночи 22 мая. В ней примут участие порядка 200 учреждений, среди которых музеи, выставочные залы, парки, библиотеки, культурные центры.
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валерий фальков, москва, северный кавказ, поволжье, российская академия наук
15:35 21.05.2022
 
Собянин открыл два новых музея на ВДНХ

Мэр Москвы Собянин и министр образования Фальков открыл два новых музея на ВДНХ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСезон катания на лодках открылся на ВДНХ
Сезон катания на лодках открылся на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сезон катания на лодках открылся на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков открыли два новых музея на ВДНХ – музей "Биотех" и выставку Биологического музея имени Тимирязева.
"ВДНХ постепенно превращается в рекреационную, спортивную зону отдыха, но и настоящий город музеев. Сегодня на ВДНХ работают 20 музейных пространств, начиная от музеев пчеловодства, заканчивая музейным комплексом космонавтики. Сегодня присоединяются еще два музея - это музей Тимирязева и музей "Биотеха", которые мы открываем при поддержке Министерства науки и высшего образования, Российской академии наук, музей, который расскажет о прошлом, настоящем и будущем биотехнологий, которые занимают в нашей жизни огромную часть, о которой мы даже не догадываемся", - сказал Собянин.
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Мэр поблагодарил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова за поддержку и пригласил москвичей посетить экспозиции.
"У человечества в XX веке было два больших проекта - это космический и атомный. В XXI веке, очевидно, такую же роль занимают биотехнологии, генные и геномные технологии. Поэтому мы ставим перед собой две задачи: во-первых, популяризация науки, причем на самом ключевом направлении, и второе - Москва мировым городом является, и она безо всякого преувеличения - один из ведущих научных центров в мире. Для того, чтобы сюда стремились таланты со всего мира, надо, чтобы было много интересных мест", - сказал Фальков.
По словам министра, в Москву приезжает огромное количество студентов, аспирантов, преподавателей из-за рубежа. И такая система музеев, университетов, научных институтов позволяет конкурировать на мировом уровне за лучших представителей.
Фальков добавил, что у министерства есть много замыслов, которые оно бы с удовольствием реализовали на площадке ВДНХ.
Как сообщается в материалах мэрии, новый музей "Биотех" разместился в реставрированном павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность". Экспозиция "Биотеха" – интересный и наглядный рассказ о биотехнологиях и их практическом применении в повседневной жизни людей. А в реставрированном павильоне № 31 разместилась постоянно действующая выставка "12 признаков живого", создание которой было приурочено к 100-летию Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. Экспозиция рассказывает о том, что такое жизнь с научной точки зрения, и пробует дать ответы на важные вопросы, интересующие практически каждого человека.
Масштабные работы по возрождению ВДНХ проводятся с 2014 года. За это время была завершена комплексная реставрация 26 исторических павильонов и других объектов культурного наследия. В настоящее время продолжаются работы на 15 объектах культурного наследия ВДНХ, среди которых павильоны № 1 "Центральный", № 2 "Народное образование" (бывший Северного Кавказа), № 4 "Биология" (бывший Эстонской ССР – передан Киргизской Республике), № 6 "Химия" (бывший Литовской ССР – передан Республике Абхазия), № 8 "Юные натуралисты", № 15 "Радиоэлектроника и связь" (бывший Поволжья), № 35 "Главтабак", № 51 "Мясная промышленность" (бывший "Главмясо"), № 59 "Зерно" (бывший Московской области), № 61 "Центросоюз", № 64 "Оптика" (бывший Ленинграда и Северо-Запада), № 66 "Республика Узбекистан" (бывший "Советская культура", Узбекской ССР), № 68 "Армения" (бывший "Сибирь"), кафе "Лето" (бывшая "Чайная") и Зеленый театр.
В ближайшее время на ВДНХ планируется открыть самое высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы", центр национальных конных традиций, "Ленту Мебиуса", новые музейные экспозиции.
В 2022 году акция "Ночь в музее" пройдет в Москве в 16-й раз и продлится с 19.00 21 мая до полуночи 22 мая. В ней примут участие порядка 200 учреждений, среди которых музеи, выставочные залы, парки, библиотеки, культурные центры.
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Валерий ФальковМоскваСеверный КавказПоволжьеРоссийская академия наук
 
 
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