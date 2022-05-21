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Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера - РИА Новости, 21.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/snayper-1789934061.html
Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера
Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера - РИА Новости, 21.05.2022
Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера
В Донбассе украинские силовики убили свою же раненую девушку-снайпера, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T19:04
2022-05-21T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. В Донбассе украинские силовики убили свою же раненую девушку-снайпера, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов."Одна девушка-снайпер была ранена в районе завода (промзоны города Рубежное в Донбассе — Прим. ред.), и она по рации вызывала помощь, просила, чтоб ее эвакуировали, так как она была ранена", — заявил он.По его словам, украинские силовики, услышав о ранении девушки-снайпера, открыли огонь из минометов по данному квадрату.Алаудинов уточнил, что если бы не действия ВСУ, девушка попала бы в плен и осталась жива.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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в мире, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:04 21.05.2022 (обновлено: 21:18 21.05.2022)
 
Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера

Помощник Кадырова Алаудинов рассказал, как ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. В Донбассе украинские силовики убили свою же раненую девушку-снайпера, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
"Одна девушка-снайпер была ранена в районе завода (промзоны города Рубежное в Донбассе — Прим. ред.), и она по рации вызывала помощь, просила, чтоб ее эвакуировали, так как она была ранена", — заявил он.
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По его словам, украинские силовики, услышав о ранении девушки-снайпера, открыли огонь из минометов по данному квадрату.

"Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли минометами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная", — рассказал помощник главы Чеченской республики.

Алаудинов уточнил, что если бы не действия ВСУ, девушка попала бы в плен и осталась жива.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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