19:04 21.05.2022 (обновлено: 21:18 21.05.2022)
Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера
Помощник Кадырова Алаудинов рассказал, как ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. В Донбассе украинские силовики убили свою же раненую девушку-снайпера, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
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По его словам, украинские силовики, услышав о ранении девушки-снайпера, открыли огонь из минометов по данному квадрату.
"Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли минометами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная", — рассказал помощник главы Чеченской республики.
Алаудинов уточнил, что если бы не действия ВСУ, девушка попала бы в плен и осталась жива.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.