https://ria.ru/20220521/snayper-1789934061.html

Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера

Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера - РИА Новости, 21.05.2022

Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера

В Донбассе украинские силовики убили свою же раненую девушку-снайпера, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T19:04

2022-05-21T19:04

2022-05-21T21:18

специальная военная операция на украине

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. В Донбассе украинские силовики убили свою же раненую девушку-снайпера, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов."Одна девушка-снайпер была ранена в районе завода (промзоны города Рубежное в Донбассе — Прим. ред.), и она по рации вызывала помощь, просила, чтоб ее эвакуировали, так как она была ранена", — заявил он.По его словам, украинские силовики, услышав о ранении девушки-снайпера, открыли огонь из минометов по данному квадрату.Алаудинов уточнил, что если бы не действия ВСУ, девушка попала бы в плен и осталась жива.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр