https://ria.ru/20220521/shkoly-1789918841.html
Правительство одобрило распределение субсидий на новые места в школах
Правительство одобрило распределение субсидий на новые места в школах - РИА Новости, 21.05.2022
Правительство одобрило распределение субсидий на новые места в школах
Правительство РФ одобрило внесение изменений в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов РФ на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:39
2022-05-21T16:39
2022-05-21T16:39
россия
общество
правительство рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило внесение изменений в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов РФ на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях из-за роста числа обучающихся, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение строительства до конца 2024 года не менее 1,3 миллиона школ в рамках реализации национального проекта "Образование" с привлечением внебюджетных средств."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220511/shkoly-1787896085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, правительство рф
Правительство одобрило распределение субсидий на новые места в школах
Правительство одобрило распределение субсидий на создание новых мест в школах