https://ria.ru/20220521/shkoly-1789918841.html

Правительство одобрило распределение субсидий на новые места в школах

Правительство одобрило распределение субсидий на новые места в школах - РИА Новости, 21.05.2022

Правительство одобрило распределение субсидий на новые места в школах

Правительство РФ одобрило внесение изменений в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов РФ на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:39

2022-05-21T16:39

2022-05-21T16:39

россия

общество

правительство рф

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило внесение изменений в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов РФ на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях из-за роста числа обучающихся, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение строительства до конца 2024 года не менее 1,3 миллиона школ в рамках реализации национального проекта "Образование" с привлечением внебюджетных средств."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220511/shkoly-1787896085.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, правительство рф