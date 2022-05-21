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Правительство одобрило распределение субсидий на новые места в школах - РИА Новости, 21.05.2022
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Правительство одобрило распределение субсидий на новые места в школах
Правительство одобрило распределение субсидий на новые места в школах - РИА Новости, 21.05.2022
Правительство одобрило распределение субсидий на новые места в школах
Правительство РФ одобрило внесение изменений в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов РФ на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:39
2022-05-21T16:39
россия
общество
правительство рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило внесение изменений в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов РФ на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях из-за роста числа обучающихся, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение строительства до конца 2024 года не менее 1,3 миллиона школ в рамках реализации национального проекта "Образование" с привлечением внебюджетных средств."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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россия, общество, правительство рф
16:39 21.05.2022
 
Правительство одобрило распределение субсидий на новые места в школах

Правительство одобрило распределение субсидий на создание новых мест в школах

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило внесение изменений в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов РФ на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях из-за роста числа обучающихся, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение строительства до конца 2024 года не менее 1,3 миллиона школ в рамках реализации национального проекта "Образование" с привлечением внебюджетных средств.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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