Рейтинг@Mail.ru
Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции Пашиняна - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/shestvie-1789940955.html
Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции Пашиняна
Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции Пашиняна - РИА Новости, 21.05.2022
Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции Пашиняна
Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна и продолжает движение по улицам города, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T19:56
2022-05-21T20:43
в мире
армения
никол пашинян
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789940769_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c01dcd8ccf1a09f240759f2901d0139.jpg
ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна и продолжает движение по улицам города, передает корреспондент РИА Новости.Добравшись до места, люди около 30 минут стояли у нее и скандировали: "Никол-предатель". Попасть на территорию резиденции было нельзя из-за оцепления полиции и полицейского спецназа (те охраняли резиденцию, но никого не задерживали).В это время несколько оппозиционных политиков выступали с одной из машин, сопровождавших шествие."Мы пришли сюда с посланием: у тебя нет мандата на какие-либо договоренности, все они будут считаться недействительными... Ты должен уйти", — обращаясь к Пашиняну, выступил вице-спикер парламента, один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян.К 19:30 участники акции отошли от резиденции премьера и продолжили шествие по улицам столицы Армении. Полиция сопровождала их, но активных действий не предпринимала, создавая для протестующих коридор, чтобы они могли идти по проезжей части.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220521/armeniya-1789878672.html
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шествие оппозиции к резиденции премьер-министра Пашиняна
Шествие оппозиции к резиденции премьер-министра Пашиняна
2022-05-21T19:56
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789940769_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_551a922b5f63d7e06b879315e5d72bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, никол пашинян, ереван
19:56 21.05.2022 (обновлено: 20:43 21.05.2022)
 
Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции Пашиняна

Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции премьера Армении Пашиняна

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна и продолжает движение по улицам города, передает корреспондент РИА Новости.
Добравшись до места, люди около 30 минут стояли у нее и скандировали: "Никол-предатель". Попасть на территорию резиденции было нельзя из-за оцепления полиции и полицейского спецназа (те охраняли резиденцию, но никого не задерживали).
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 09:23
В Армении не будут проводить внеочередные парламентские выборы
В это время несколько оппозиционных политиков выступали с одной из машин, сопровождавших шествие.
"Мы пришли сюда с посланием: у тебя нет мандата на какие-либо договоренности, все они будут считаться недействительными... Ты должен уйти", — обращаясь к Пашиняну, выступил вице-спикер парламента, один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян.
К 19:30 участники акции отошли от резиденции премьера и продолжили шествие по улицам столицы Армении. Полиция сопровождала их, но активных действий не предпринимала, создавая для протестующих коридор, чтобы они могли идти по проезжей части.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Шествие оппозиции к зданию правительства Армении - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 13:53
"Пашинян должен уйти": кто стоит за беспорядками в Армении
 
В миреАрменияНикол ПашинянЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала