https://ria.ru/20220521/shestvie-1789940955.html

Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции Пашиняна

Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции Пашиняна - РИА Новости, 21.05.2022

Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции Пашиняна

Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна и продолжает движение по улицам города, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T19:56

2022-05-21T19:56

2022-05-21T20:43

в мире

армения

никол пашинян

ереван

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ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. Шествие оппозиции в Ереване дошло до резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна и продолжает движение по улицам города, передает корреспондент РИА Новости.Добравшись до места, люди около 30 минут стояли у нее и скандировали: "Никол-предатель". Попасть на территорию резиденции было нельзя из-за оцепления полиции и полицейского спецназа (те охраняли резиденцию, но никого не задерживали).В это время несколько оппозиционных политиков выступали с одной из машин, сопровождавших шествие."Мы пришли сюда с посланием: у тебя нет мандата на какие-либо договоренности, все они будут считаться недействительными... Ты должен уйти", — обращаясь к Пашиняну, выступил вице-спикер парламента, один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян.К 19:30 участники акции отошли от резиденции премьера и продолжили шествие по улицам столицы Армении. Полиция сопровождала их, но активных действий не предпринимала, создавая для протестующих коридор, чтобы они могли идти по проезжей части.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220521/armeniya-1789878672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шествие оппозиции к резиденции премьер-министра Пашиняна Шествие оппозиции к резиденции премьер-министра Пашиняна 2022-05-21T19:56 true PT0M30S

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Ольга Филиппова

в мире, армения, никол пашинян, ереван