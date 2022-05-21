https://ria.ru/20220521/shestvie-1789931489.html

Оппозиция начала шествие к резиденции Пашиняна

Оппозиция начала шествие к резиденции Пашиняна - РИА Новости, 21.05.2022

Оппозиция начала шествие к резиденции Пашиняна

Шествие оппозиции после митинга на Площади Франции началось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T18:44

2022-05-21T18:44

2022-05-21T19:02

в мире

никол пашинян

армения

ереван

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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Шествие оппозиции после митинга на Площади Франции началось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Участники акции идут к резиденции премьера, где они остановятся, чтобы вновь заявить, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна нет мандата говорить от имени Армении и народа страны. Шествие сопровождают автомобили, из колонок которых играет национальная музыка.Полиция освободила для протестующих коридор по проезжей части, активных действий не предпринимает.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220521/armeniya-1789878672.html

армения

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, никол пашинян, армения, ереван