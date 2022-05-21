18:44 21.05.2022 (обновлено: 19:02 21.05.2022)
Оппозиция начала шествие к резиденции Пашиняна
Оппозиция начала шествие к резиденции премьера Армении Пашиняна
© Sputnik / Арам Нерсесян
Шествие оппозиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Шествие оппозиции после митинга на Площади Франции началось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Участники акции идут к резиденции премьера, где они остановятся, чтобы вновь заявить, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна нет мандата говорить от имени Армении и народа страны. Шествие сопровождают автомобили, из колонок которых играет национальная музыка.
Полиция освободила для протестующих коридор по проезжей части, активных действий не предпринимает.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.