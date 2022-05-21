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Оппозиция начала шествие к резиденции Пашиняна - РИА Новости, 21.05.2022
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Оппозиция начала шествие к резиденции Пашиняна
Оппозиция начала шествие к резиденции Пашиняна - РИА Новости, 21.05.2022
Оппозиция начала шествие к резиденции Пашиняна
Шествие оппозиции после митинга на Площади Франции началось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T18:44
2022-05-21T19:02
в мире
никол пашинян
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Шествие оппозиции после митинга на Площади Франции началось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Участники акции идут к резиденции премьера, где они остановятся, чтобы вновь заявить, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна нет мандата говорить от имени Армении и народа страны. Шествие сопровождают автомобили, из колонок которых играет национальная музыка.Полиция освободила для протестующих коридор по проезжей части, активных действий не предпринимает.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220521/armeniya-1789878672.html
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в мире, никол пашинян, армения, ереван
18:44 21.05.2022 (обновлено: 19:02 21.05.2022)
 
Оппозиция начала шествие к резиденции Пашиняна

Оппозиция начала шествие к резиденции премьера Армении Пашиняна

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкШествие оппозиции в Ереване
Шествие оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Шествие оппозиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Шествие оппозиции после митинга на Площади Франции началось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Участники акции идут к резиденции премьера, где они остановятся, чтобы вновь заявить, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна нет мандата говорить от имени Армении и народа страны. Шествие сопровождают автомобили, из колонок которых играет национальная музыка.
Полиция освободила для протестующих коридор по проезжей части, активных действий не предпринимает.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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В миреНикол ПашинянАрменияЕреван
 
 
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