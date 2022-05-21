https://ria.ru/20220521/sbu-1789893490.html

Жительница Херсона рассказала, как ее пыталась завербовать СБУ

Жительница Херсона рассказала, как ее пыталась завербовать СБУ - РИА Новости, 21.05.2022

Жительница Херсона рассказала, как ее пыталась завербовать СБУ

Сотрудник Службы безопасности Украины, пользуясь паникой среди мирного населения из-за фейков о военных РФ, требовал передавать данные о передвижении российской РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T12:09

2022-05-21T12:09

2022-05-21T13:44

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ХЕРСОН, 21 мая - РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины, пользуясь паникой среди мирного населения из-за фейков о военных РФ, требовал передавать данные о передвижении российской военной техники и патрулях в Херсоне и на его окраинах, позднее люди с окраин Херсона стали сообщать об обстрелах жилых домов украинскими войсками, рассказала РИА Новости завербованная украинским оперативником жительница города Екатерина."Я активно принимала участие, собирала данные с открытых источников разных Telegram-каналов и отправляла в СБУ-бот "stoprussianwar". Люди паниковали, потому что было много фейков про российских военных. Мной заинтересовался сотрудник СБУ, который представился Александром. Сказал, чтобы я передавала информацию ему напрямую. В городе и области стали слышны взрывы, и я паниковала… Я засомневалась, что мы помогаем и собираем полезную информацию", - сказала Екатерина.Сотрудники российских силовых служб установили личность сотрудника СБУ, который пользовался доверчивостью горожан, включая Екатерину."Некий Александр оказался сотрудником третьего сектора отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью УСБУ по Херсонской области. Сытник Александр Игоревич 1988 года рождения", - рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.По словам Екатерины, знакомые с окраин Херсона регулярно ей сообщали об обстрелах жилых домов и повреждениях, в связи с чем ей стало страшно за жизни друзей и семьи, которые могут в любой момент попасть под обстрел украинских военных."Поэтому я решила предать огласке эту историю и хочу попросить, чтобы мирные жители не занимались сбором подобной информации и никуда ее не передавали, и не участвовали в таких действиях", - сказала она.Екатерина отметила, что сотрудники спецслужб и украинские СМИ с начала специальной операции интенсивно дезинформировали население, рассказывая о якобы жестоком поведении российских военных, грабежах и убийствах, что сеяло панику среди населения в первые дни."На самом деле город живет, у нас тихо и спокойно. Вновь открываются кафе и магазины. Я планирую оставаться у меня есть работа. В планах не лезть куда не надо, не собирать информацию и никуда ничего не передавать", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220521/lnr-1789896689.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Херсона рассказала о том, как была завербована сотрудником СБУ Сотрудник Службы безопасности Украины, пользуясь паникой среди мирного населения из-за фейков о военных РФ, требовал передавать данные о передвижении российской военной техники и патрулях в Херсоне и на его окраинах, позднее люди с окраин Херсона стали сообщать об обстрелах жилых домов украинскими войсками, рассказала РИА Новости завербованная украинским оперативником жительница города Екатерина. 2022-05-21T12:09 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, служба безопасности украины, херсон, херсонская область