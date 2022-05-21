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Жительница Херсона рассказала, как ее пыталась завербовать СБУ - РИА Новости, 21.05.2022
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Жительница Херсона рассказала, как ее пыталась завербовать СБУ
Жительница Херсона рассказала, как ее пыталась завербовать СБУ - РИА Новости, 21.05.2022
Жительница Херсона рассказала, как ее пыталась завербовать СБУ
Сотрудник Службы безопасности Украины, пользуясь паникой среди мирного населения из-за фейков о военных РФ, требовал передавать данные о передвижении российской РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T12:09
2022-05-21T13:44
в мире
украина
служба безопасности украины
херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 21 мая - РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины, пользуясь паникой среди мирного населения из-за фейков о военных РФ, требовал передавать данные о передвижении российской военной техники и патрулях в Херсоне и на его окраинах, позднее люди с окраин Херсона стали сообщать об обстрелах жилых домов украинскими войсками, рассказала РИА Новости завербованная украинским оперативником жительница города Екатерина."Я активно принимала участие, собирала данные с открытых источников разных Telegram-каналов и отправляла в СБУ-бот "stoprussianwar". Люди паниковали, потому что было много фейков про российских военных. Мной заинтересовался сотрудник СБУ, который представился Александром. Сказал, чтобы я передавала информацию ему напрямую. В городе и области стали слышны взрывы, и я паниковала… Я засомневалась, что мы помогаем и собираем полезную информацию", - сказала Екатерина.Сотрудники российских силовых служб установили личность сотрудника СБУ, который пользовался доверчивостью горожан, включая Екатерину."Некий Александр оказался сотрудником третьего сектора отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью УСБУ по Херсонской области. Сытник Александр Игоревич 1988 года рождения", - рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.По словам Екатерины, знакомые с окраин Херсона регулярно ей сообщали об обстрелах жилых домов и повреждениях, в связи с чем ей стало страшно за жизни друзей и семьи, которые могут в любой момент попасть под обстрел украинских военных."Поэтому я решила предать огласке эту историю и хочу попросить, чтобы мирные жители не занимались сбором подобной информации и никуда ее не передавали, и не участвовали в таких действиях", - сказала она.Екатерина отметила, что сотрудники спецслужб и украинские СМИ с начала специальной операции интенсивно дезинформировали население, рассказывая о якобы жестоком поведении российских военных, грабежах и убийствах, что сеяло панику среди населения в первые дни."На самом деле город живет, у нас тихо и спокойно. Вновь открываются кафе и магазины. Я планирую оставаться у меня есть работа. В планах не лезть куда не надо, не собирать информацию и никуда ничего не передавать", - добавила собеседница агентства.
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Екатерина Зайцева
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Жительница Херсона рассказала о том, как была завербована сотрудником СБУ
Сотрудник Службы безопасности Украины, пользуясь паникой среди мирного населения из-за фейков о военных РФ, требовал передавать данные о передвижении российской военной техники и патрулях в Херсоне и на его окраинах, позднее люди с окраин Херсона стали сообщать об обстрелах жилых домов украинскими войсками, рассказала РИА Новости завербованная украинским оперативником жительница города Екатерина.
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в мире, украина, служба безопасности украины, херсон, херсонская область
12:09 21.05.2022 (обновлено: 13:44 21.05.2022)
 
Жительница Херсона рассказала, как ее пыталась завербовать СБУ

Жительница Херсона рассказала, как сотрудник СБУ вербовал ее для сбора данных о ВС России

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ХЕРСОН, 21 мая - РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины, пользуясь паникой среди мирного населения из-за фейков о военных РФ, требовал передавать данные о передвижении российской военной техники и патрулях в Херсоне и на его окраинах, позднее люди с окраин Херсона стали сообщать об обстрелах жилых домов украинскими войсками, рассказала РИА Новости завербованная украинским оперативником жительница города Екатерина.
"Я активно принимала участие, собирала данные с открытых источников разных Telegram-каналов и отправляла в СБУ-бот "stoprussianwar". Люди паниковали, потому что было много фейков про российских военных. Мной заинтересовался сотрудник СБУ, который представился Александром. Сказал, чтобы я передавала информацию ему напрямую. В городе и области стали слышны взрывы, и я паниковала… Я засомневалась, что мы помогаем и собираем полезную информацию", - сказала Екатерина.
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Сотрудники российских силовых служб установили личность сотрудника СБУ, который пользовался доверчивостью горожан, включая Екатерину.
"Некий Александр оказался сотрудником третьего сектора отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью УСБУ по Херсонской области. Сытник Александр Игоревич 1988 года рождения", - рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.
По словам Екатерины, знакомые с окраин Херсона регулярно ей сообщали об обстрелах жилых домов и повреждениях, в связи с чем ей стало страшно за жизни друзей и семьи, которые могут в любой момент попасть под обстрел украинских военных.
"Поэтому я решила предать огласке эту историю и хочу попросить, чтобы мирные жители не занимались сбором подобной информации и никуда ее не передавали, и не участвовали в таких действиях", - сказала она.
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Екатерина отметила, что сотрудники спецслужб и украинские СМИ с начала специальной операции интенсивно дезинформировали население, рассказывая о якобы жестоком поведении российских военных, грабежах и убийствах, что сеяло панику среди населения в первые дни.
"На самом деле город живет, у нас тихо и спокойно. Вновь открываются кафе и магазины. Я планирую оставаться у меня есть работа. В планах не лезть куда не надо, не собирать информацию и никуда ничего не передавать", - добавила собеседница агентства.
 
В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныХерсонХерсонская область
 
 
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