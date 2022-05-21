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Савельев: Россия развивает новые логистические коридоры из-за санкций

Савельев: Россия развивает новые логистические коридоры из-за санкций - РИА Новости, 21.05.2022

Савельев: Россия развивает новые логистические коридоры из-за санкций

Западные санкции вынуждают Россию работать с новыми логистическими маршрутами, одно из ключевых мест среди них занимает коридор Север-Юг, заявил глава Минтранса РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T19:17

2022-05-21T19:17

2022-05-21T19:45

экономика

астрахань

астраханская область

виталий савельев

россия

санкции в отношении россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — РИА Новости. Западные санкции вынуждают Россию работать с новыми логистическими маршрутами, одно из ключевых мест среди них занимает коридор Север-Юг, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.Министр посетил Астраханскую область, где посетил несколько инфраструктурных объектов, включая порт Оля, обходы Астрахани и строящиеся мосты.Глава ведомства подчеркнул, что значительную роль в этом вопросе играет транспортный коридор Север-Юг. "В этом коридоре имеет важное значение каспийское направление, где участвуют три порта - Оля, Астрахань и Махачкала", — заявил министр.Он добавил, что принципиальное значение имеют не только сами порты, но и мосты, подходы к гаваням."У нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться", — резюмировал Савельев.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, астрахань, астраханская область, виталий савельев, россия, санкции в отношении россии