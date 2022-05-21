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Савельев: Россия развивает новые логистические коридоры из-за санкций
Савельев: Россия развивает новые логистические коридоры из-за санкций - РИА Новости, 21.05.2022
Савельев: Россия развивает новые логистические коридоры из-за санкций
Западные санкции вынуждают Россию работать с новыми логистическими маршрутами, одно из ключевых мест среди них занимает коридор Север-Юг, заявил глава Минтранса РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T19:17
2022-05-21T19:17
2022-05-21T19:45
экономика
астрахань
астраханская область
виталий савельев
россия
санкции в отношении россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — РИА Новости. Западные санкции вынуждают Россию работать с новыми логистическими маршрутами, одно из ключевых мест среди них занимает коридор Север-Юг, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.Министр посетил Астраханскую область, где посетил несколько инфраструктурных объектов, включая порт Оля, обходы Астрахани и строящиеся мосты.Глава ведомства подчеркнул, что значительную роль в этом вопросе играет транспортный коридор Север-Юг. "В этом коридоре имеет важное значение каспийское направление, где участвуют три порта - Оля, Астрахань и Махачкала", — заявил министр.Он добавил, что принципиальное значение имеют не только сами порты, но и мосты, подходы к гаваням."У нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться", — резюмировал Савельев.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, астрахань, астраханская область, виталий савельев, россия, санкции в отношении россии
19:17 21.05.2022 (обновлено: 19:45 21.05.2022)
Савельев: Россия развивает новые логистические коридоры из-за санкций
Глава Минтранса Савельев: Россия развивает новые логистические коридоры из-за санкций
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — РИА Новости. Западные санкции вынуждают Россию работать с новыми логистическими маршрутами, одно из ключевых мест среди них занимает коридор Север-Юг, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.
Министр посетил Астраханскую область
, где посетил несколько инфраструктурных объектов, включая порт Оля, обходы Астрахани
и строящиеся мосты.
"Вы знаете, что те санкции, которые наложили сегодня на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране, и мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры", — сказал он.
Глава ведомства подчеркнул, что значительную роль в этом вопросе играет транспортный коридор Север-Юг.
"В этом коридоре имеет важное значение каспийское направление, где участвуют три порта - Оля, Астрахань и Махачкала", — заявил министр.
Он добавил, что принципиальное значение имеют не только сами порты, но и мосты, подходы к гаваням.
"У нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться", — резюмировал Савельев.