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Росгвардия с начала спецоперации обезвредила более 20 "фотоловушек" - РИА Новости, 21.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/sapery-1789886607.html
Росгвардия с начала спецоперации обезвредила более 20 "фотоловушек"
Росгвардия с начала спецоперации обезвредила более 20 "фотоловушек" - РИА Новости, 21.05.2022
Росгвардия с начала спецоперации обезвредила более 20 "фотоловушек"
Саперы Росгвардии с начала спецоперации РФ на Украине уничтожили более 20 заминированных "фотоловушек", сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:59
2022-05-21T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Саперы Росгвардии с начала спецоперации РФ на Украине уничтожили более 20 заминированных "фотоловушек", сообщает пресс-служба ведомства."С начала специальной военной операции саперы Росгвардии обнаружили и уничтожили более 20 так называемых "фотоловушек" - разведывательно-сигнализационной аппаратуры, заминированной минами направленного поражения", - говорится в сообщении.Отмечается, что "фотоловушки" представляют собой закамуфлированные электронные устройства, оборудованные датчиком контроля движения, фотокамерой, средством навигации и связи, а также элементом электропитания. Чаще всего украинские националисты устанавливают их около перекрестков дорог в зоне действия связи, при этом "минируют на неизвлекаемость" минами направленного поражения МОН-50.В российском ведомстве добавили, что ловушка фиксирует движение, а затем передает координаты и фото объекта, попавшего в поле зрения фотокамеры. После этого командование принимает решение о дистанционно взрыве или применении артиллерии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/donbass-1788667037.html
https://ria.ru/20220520/geroy-1789671483.html
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донбасс
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луганская народная республика
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в мире, украина, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин
10:59 21.05.2022
 
Росгвардия с начала спецоперации обезвредила более 20 "фотоловушек"

Росгвардия с начала спецоперации обезвредила более 20 заминированных "фотоловушек"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСаперы разминируют укрепрайон в Херсонской области
Саперы разминируют укрепрайон в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Саперы разминируют укрепрайон в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Саперы Росгвардии с начала спецоперации РФ на Украине уничтожили более 20 заминированных "фотоловушек", сообщает пресс-служба ведомства.
"С начала специальной военной операции саперы Росгвардии обнаружили и уничтожили более 20 так называемых "фотоловушек" - разведывательно-сигнализационной аппаратуры, заминированной минами направленного поражения", - говорится в сообщении.
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Российские саперы разминировали большой укрепрайон ВСУ в Счастье
Отмечается, что "фотоловушки" представляют собой закамуфлированные электронные устройства, оборудованные датчиком контроля движения, фотокамерой, средством навигации и связи, а также элементом электропитания. Чаще всего украинские националисты устанавливают их около перекрестков дорог в зоне действия связи, при этом "минируют на неизвлекаемость" минами направленного поражения МОН-50.
В российском ведомстве добавили, что ловушка фиксирует движение, а затем передает координаты и фото объекта, попавшего в поле зрения фотокамеры. После этого командование принимает решение о дистанционно взрыве или применении артиллерии.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир Путин
 
 
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