https://ria.ru/20220521/sapery-1789886607.html

Росгвардия с начала спецоперации обезвредила более 20 "фотоловушек"

Росгвардия с начала спецоперации обезвредила более 20 "фотоловушек" - РИА Новости, 21.05.2022

Росгвардия с начала спецоперации обезвредила более 20 "фотоловушек"

Саперы Росгвардии с начала спецоперации РФ на Украине уничтожили более 20 заминированных "фотоловушек", сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:59

2022-05-21T10:59

2022-05-21T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Саперы Росгвардии с начала спецоперации РФ на Украине уничтожили более 20 заминированных "фотоловушек", сообщает пресс-служба ведомства."С начала специальной военной операции саперы Росгвардии обнаружили и уничтожили более 20 так называемых "фотоловушек" - разведывательно-сигнализационной аппаратуры, заминированной минами направленного поражения", - говорится в сообщении.Отмечается, что "фотоловушки" представляют собой закамуфлированные электронные устройства, оборудованные датчиком контроля движения, фотокамерой, средством навигации и связи, а также элементом электропитания. Чаще всего украинские националисты устанавливают их около перекрестков дорог в зоне действия связи, при этом "минируют на неизвлекаемость" минами направленного поражения МОН-50.В российском ведомстве добавили, что ловушка фиксирует движение, а затем передает координаты и фото объекта, попавшего в поле зрения фотокамеры. После этого командование принимает решение о дистанционно взрыве или применении артиллерии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/donbass-1788667037.html

https://ria.ru/20220520/geroy-1789671483.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин