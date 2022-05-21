https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789970536.html

Санкции могут увеличить товарооборот России и Таиланда, заявил Решетников

Санкции могут увеличить товарооборот России и Таиланда, заявил Решетников - РИА Новости, 21.05.2022

Санкции могут увеличить товарооборот России и Таиланда, заявил Решетников

Западные экономические санкции против России могут способствовать быстрому достижению Россией и Таиландом совместно поставленной цели увеличения торгового... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T23:42

2022-05-21T23:42

2022-05-21T23:42

экономика

россия

таиланд

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БАНГКОК, 21 мая – РИА Новости. Западные экономические санкции против России могут способствовать быстрому достижению Россией и Таиландом совместно поставленной цели увеличения торгового оборота между ними до 10 миллиардов долларов, заявил журналистам в Бангкоке министр экономического развития РФ Максим Решетников.Глава минэкономразвития принимает участие во встрече министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), которая проходит в эти дни в столице Таиланда.В 2021 году объем товарооборота между Россией и Таиландом составил 2,8 миллиарда долларов."Мы сейчас (в условиях санкций) будем максимально искать точки взаимодействия и, в общем, как раз те самые 10 миллиардов долларов, как цель торгового оборота, очень хорошо ложатся в эту ситуацию, и эта цифра становится гораздо более достижимой, если реально смотреть на текущую ситуацию", - сказал Решетников.Он отметил, что действительно, с введением Западом жестких санкций против РФ перспективы развития торгово-экономических отношений России с Таиландом выросли, и для этого появились новые возможности."Связано это со многими практическими задачами, которые мы сейчас решаем, одна из которых – автомобильная промышленность", - сказал глава минэкономразвития."Таиланд обладает очень мощной промышленностью по производству автомобилей и по производству автомобильных компонентов. Это то, в чем мы сейчас объективно нуждаемся, это возможность импорта, это возможность совместного развития производства", - пояснил он, добавив, что это не единственное направление, которое открывается для двустороннего торгово-экономического сотрудничества двух стран."Есть еще пара задумок, но пока я о них говорить не буду, надо эти вещи посчитать дополнительно", - сказал Решетников.

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789331828.html

https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

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экономика, россия, таиланд