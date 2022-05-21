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Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России как можно дольше - РИА Новости, 21.05.2022
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Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России как можно дольше
Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России как можно дольше - РИА Новости, 21.05.2022
Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России как можно дольше
Власти Сербии будут придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций в отношении России, насколько это будет возможно,... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T23:15
2022-05-21T23:20
в мире
сербия
санкции в отношении россии
россия
украина
александр вучич
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БЕЛГРАД, 21 мая – РИА Новости. Власти Сербии будут придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций в отношении России, насколько это будет возможно, заявил сербский президент Александр Вучич.Журналисты спросили главу государства в субботу о предложении части оппозиции официально дополнительно обозначить позицию по ситуации вокруг Украины."Я и сегодня не услышал позиции "за" или "против" санкций – (говорят – ред.) если что-то будет, то можно, а если не будет – нельзя. Другие, по крайней мере, открыто заявляют – введите санкции, и мы знаем, какова их политика. Наше дело – бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали – решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем", - заявил Вучич в эфире TV Pink.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии согласно решению национального Совбеза поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20220515/serbiya-1788649573.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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в мире, сербия, санкции в отношении россии, россия, украина, александр вучич
23:15 21.05.2022 (обновлено: 23:20 21.05.2022)
 
Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России как можно дольше

Президент Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России столько, сколько сможет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 мая – РИА Новости. Власти Сербии будут придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций в отношении России, насколько это будет возможно, заявил сербский президент Александр Вучич.
Журналисты спросили главу государства в субботу о предложении части оппозиции официально дополнительно обозначить позицию по ситуации вокруг Украины.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 13:00
Сербия платит за то, что не вводит санкции против России, заявил Вучич
"Я и сегодня не услышал позиции "за" или "против" санкций – (говорят – ред.) если что-то будет, то можно, а если не будет – нельзя. Другие, по крайней мере, открыто заявляют – введите санкции, и мы знаем, какова их политика. Наше дело – бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали – решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем", - заявил Вучич в эфире TV Pink.
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии согласно решению национального Совбеза поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
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