https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789968240.html

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России как можно дольше

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России как можно дольше - РИА Новости, 21.05.2022

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России как можно дольше

Власти Сербии будут придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций в отношении России, насколько это будет возможно,... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T23:15

2022-05-21T23:15

2022-05-21T23:20

в мире

сербия

санкции в отношении россии

россия

украина

александр вучич

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БЕЛГРАД, 21 мая – РИА Новости. Власти Сербии будут придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций в отношении России, насколько это будет возможно, заявил сербский президент Александр Вучич.Журналисты спросили главу государства в субботу о предложении части оппозиции официально дополнительно обозначить позицию по ситуации вокруг Украины."Я и сегодня не услышал позиции "за" или "против" санкций – (говорят – ред.) если что-то будет, то можно, а если не будет – нельзя. Другие, по крайней мере, открыто заявляют – введите санкции, и мы знаем, какова их политика. Наше дело – бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали – решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем", - заявил Вучич в эфире TV Pink.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии согласно решению национального Совбеза поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220515/serbiya-1788649573.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сербия, санкции в отношении россии, россия, украина, александр вучич