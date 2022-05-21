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Премьер Венгрии сравнил санкции против России с атомной бомбой - РИА Новости, 21.05.2022
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Премьер Венгрии сравнил санкции против России с атомной бомбой
Премьер Венгрии сравнил санкции против России с атомной бомбой - РИА Новости, 21.05.2022
Премьер Венгрии сравнил санкции против России с атомной бомбой
Будапешт не согласен с необдуманными санкциями против России, последствия которых сопоставимы с действием атомной бомбы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:21
2022-05-21T16:40
в мире
виктор орбан
александр вучич
венгрия
сербия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Будапешт не согласен с необдуманными санкциями против России, последствия которых сопоставимы с действием атомной бомбы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, трансляцию ввел телеканал РТС. Обращаясь к Вучичу, Орбан добавил, что стране приходится тяжело, потому что она является членом Евросоюза. По мнению венгерского премьера, голод вызовет волну миграции, которая уничтожит страны, стоящие на ее пути. В этом году героями будут работники сельского хозяйства, резюмировал премьер.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.Тотальная экономическая война против России и экспортная блокада, включая блокировку расчетов в валюте и отказ европейских портов принимать суда из России, а также минирование украинскими вооруженными силами акватории Черного моря вблизи своих портов, угрожает этим поставкам. В сложившейся ситуации России и тем странам, которые являются ближайшими союзниками, голод не угрожает.Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что с осени мир может столкнуться с глобальным голодом. По его словам, главное в данной ситуации — чтобы Россия от него не пострадала и была обеспечена продовольствием. Он добавил, что сейчас власти имеют возможность создавать необходимые запасы.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/prodovolstvie-1789909417.html
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в мире, виктор орбан, александр вучич, венгрия, сербия, европа
16:21 21.05.2022 (обновлено: 16:40 21.05.2022)
 
Премьер Венгрии сравнил санкции против России с атомной бомбой

Премьер Венгрии Орбан сравнил санкции против России с атомной бомбой

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Будапешт не согласен с необдуманными санкциями против России, последствия которых сопоставимы с действием атомной бомбы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, трансляцию ввел телеканал РТС.
"Венгрия не согласна с Брюсселем в неразумных и неприемлемых мерах против России, которые привели бы к росту цен, голоду и невиданной массовой миграции. Не должны приниматься необдуманные санкции в отношении Москвы, потому что они сродни атомной бомбе", — заявил он.
Обращаясь к Вучичу, Орбан добавил, что стране приходится тяжело, потому что она является членом Евросоюза.

По мнению венгерского премьера, голод вызовет волну миграции, которая уничтожит страны, стоящие на ее пути. В этом году героями будут работники сельского хозяйства, резюмировал премьер.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Глава МИД Италии предсказал "продовольственные" войны
Тотальная экономическая война против России и экспортная блокада, включая блокировку расчетов в валюте и отказ европейских портов принимать суда из России, а также минирование украинскими вооруженными силами акватории Черного моря вблизи своих портов, угрожает этим поставкам. В сложившейся ситуации России и тем странам, которые являются ближайшими союзниками, голод не угрожает.
Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что с осени мир может столкнуться с глобальным голодом. По его словам, главное в данной ситуации — чтобы Россия от него не пострадала и была обеспечена продовольствием. Он добавил, что сейчас власти имеют возможность создавать необходимые запасы.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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В миреВиктор ОрбанАлександр ВучичВенгрияСербияЕвропа
 
 
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