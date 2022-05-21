https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789916570.html

Премьер Венгрии сравнил санкции против России с атомной бомбой

Премьер Венгрии сравнил санкции против России с атомной бомбой - РИА Новости, 21.05.2022

Премьер Венгрии сравнил санкции против России с атомной бомбой

Будапешт не согласен с необдуманными санкциями против России, последствия которых сопоставимы с действием атомной бомбы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:21

2022-05-21T16:21

2022-05-21T16:40

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Будапешт не согласен с необдуманными санкциями против России, последствия которых сопоставимы с действием атомной бомбы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, трансляцию ввел телеканал РТС. Обращаясь к Вучичу, Орбан добавил, что стране приходится тяжело, потому что она является членом Евросоюза. По мнению венгерского премьера, голод вызовет волну миграции, которая уничтожит страны, стоящие на ее пути. В этом году героями будут работники сельского хозяйства, резюмировал премьер.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.Тотальная экономическая война против России и экспортная блокада, включая блокировку расчетов в валюте и отказ европейских портов принимать суда из России, а также минирование украинскими вооруженными силами акватории Черного моря вблизи своих портов, угрожает этим поставкам. В сложившейся ситуации России и тем странам, которые являются ближайшими союзниками, голод не угрожает.Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что с осени мир может столкнуться с глобальным голодом. По его словам, главное в данной ситуации — чтобы Россия от него не пострадала и была обеспечена продовольствием. Он добавил, что сейчас власти имеют возможность создавать необходимые запасы.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/prodovolstvie-1789909417.html

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789728303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, виктор орбан, александр вучич, венгрия, сербия, европа