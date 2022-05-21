https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789902559.html
СМИ: европейцы пришли в шок от последствий антироссийских санкций
СМИ: европейцы пришли в шок от последствий антироссийских санкций - РИА Новости, 21.05.2022
СМИ: европейцы пришли в шок от последствий антироссийских санкций
Конфликт на Украине ускорил инфляцию в Европе и мире, из-за чего цены на энергоносители, материалы и продукты питания растут невиданными десятилетия темпами,... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:58
2022-05-21T13:58
2022-05-21T18:51
цены на нефть
европа
украина
евросоюз
варшава
в мире
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине ускорил инфляцию в Европе и мире, из-за чего цены на энергоносители, материалы и продукты питания растут невиданными десятилетия темпами, пишет ABC News.Основной причиной инфляции в Европе, как отметили в издании, стал стремительный рост цен на нефть и газ."Ожидается, что инфляция в этом году достигнет семи процентов в 27 странах ЕС, что способствует замедлению прогнозов роста", — отмечается в статье.Так, работники магазинов от Варшавы до Стамбула говорят, что люди сокращают расходы: стараются экономить на покупках, отказываются от таких мелочей, как свежесрезанные цветы, и от вещей, приобретение которых можно отложить, например новой одежды, говорится в публикации."Мне приходится затянуть пояс потуже. Я покупаю фрукты и овощи, чтобы у моих детей было все, но сама не прикасаюсь к ним", — пожаловалась ABC News Ева Фуксова, мать троих детей, проживающая в городе Место-Тоушков на западе Чехии.Мясник из турецкой столицы Байрам Коза рассказал изданию о падении продаж на 20 процентов после того, как цены удвоились.По его словам, это делает животноводство невыгодным, многие фермеры продают хозяйство и переезжают в город."Даже в (богатом районе. — Прим. ред.) Чанкая люди больше не покупают то, что раньше спокойно могли себе позволить. Те, кто брал два килограмма говяжьего фарша, теперь покупают максимум килограмм", — сказал он.Владелец рыбного ресторана на греческом острове Родос Пэрис Парасос признался, что ему все же пришлось поднять цены, поскольку стоимость растительного масла выросла в четыре раза.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789728303.html
https://ria.ru/20220518/defitsit-1789145413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, европа, украина, евросоюз, варшава, в мире, экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:58 21.05.2022 (обновлено: 18:51 21.05.2022)
СМИ: европейцы пришли в шок от последствий антироссийских санкций
ABC News: европейцев шокировал скачок цен, вызванный санкциями против России
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Конфликт на Украине ускорил инфляцию в Европе и мире, из-за чего цены на энергоносители, материалы и продукты питания растут невиданными десятилетия темпами, пишет ABC News
.
"Покупателей шокируют ценники в продуктовых магазинах и на бензоколонках. <…> Счета за электроэнергию также достигли рекордных показателей", — говорится в публикации.
Основной причиной инфляции в Европе, как отметили в издании, стал стремительный рост цен на нефть и газ.
"Ожидается, что инфляция в этом году достигнет семи процентов в 27 странах ЕС, что способствует замедлению прогнозов роста", — отмечается в статье.
Так, работники магазинов от Варшавы до Стамбула говорят, что люди сокращают расходы: стараются экономить на покупках, отказываются от таких мелочей, как свежесрезанные цветы, и от вещей, приобретение которых можно отложить, например новой одежды, говорится в публикации.
"Мне приходится затянуть пояс потуже. Я покупаю фрукты и овощи, чтобы у моих детей было все, но сама не прикасаюсь к ним", — пожаловалась ABC News Ева Фуксова, мать троих детей, проживающая в городе Место-Тоушков на западе Чехии.
Мясник из турецкой столицы Байрам Коза рассказал изданию о падении продаж на 20 процентов после того, как цены удвоились.
По его словам, это делает животноводство невыгодным, многие фермеры продают хозяйство и переезжают в город.
"Даже в (богатом районе. — Прим. ред.) Чанкая люди больше не покупают то, что раньше спокойно могли себе позволить. Те, кто брал два килограмма говяжьего фарша, теперь покупают максимум килограмм", — сказал он.
Владелец рыбного ресторана на греческом острове Родос Пэрис Парасос признался, что ему все же пришлось поднять цены, поскольку стоимость растительного масла выросла в четыре раза.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию
. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.