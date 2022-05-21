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Москва вводит санкции против супруги премьера Канады Софи Трюдо - РИА Новости, 21.05.2022
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Москва вводит санкции против супруги премьера Канады Софи Трюдо
Москва вводит санкции против супруги премьера Канады Софи Трюдо - РИА Новости, 21.05.2022
Москва вводит санкции против супруги премьера Канады Софи Трюдо
Москва в качестве ответной меры запретила въезд супруге премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующему ВВС Канады Эрику Джину Кенни и еще 24 персонам, среди... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:56
2022-05-21T14:12
в мире
канада
джастин трюдо
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры запретила въезд супруге премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующему ВВС Канады Эрику Джину Кенни и еще 24 персонам, среди которых чиновники и топ-менеджеры, заявили в субботу в МИД РФ."В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом "черного списка", въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан", - сообщается на сайте министерства."Речь идет о высших чиновниках, их родных и близких, топ-менеджерах ВПК и судостроительной отрасли, командовании вооруженных сил. Вслед за обнародованием данного перечня его фигуранты будут внесены в общий список канадских "закрытников", размещенный на сайте МИД", - указали в российском дипведомстве.В списке из 26 лиц значатся жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эрик Джин Кенни, командующий ВМС Канады, вице-адмирал Ангус Иан Топши, командующий Сухопутными войсками Канады, генерал-лейтенант Джослин "Джо" Пол."В ближайшее время последуют новые контрмеры в порядке реакции на враждебные действия правящего в Канаде режима Джастина Трюдо, взявшего на вооружение воинственную русофобию. О пополнении российского "стоп-листа" будет объявлено публично", - подчеркнули в МИД РФ.
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в мире, канада, джастин трюдо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
13:56 21.05.2022 (обновлено: 14:12 21.05.2022)
 
Москва вводит санкции против супруги премьера Канады Софи Трюдо

В МИД заявили, что Москва вводит санкции против супруги премьера Канады Софи Трюдо

© AP Photo / Michael SohnПремьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар-Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар-Трюдо - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар-Трюдо
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры запретила въезд супруге премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующему ВВС Канады Эрику Джину Кенни и еще 24 персонам, среди которых чиновники и топ-менеджеры, заявили в субботу в МИД РФ.
"В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом "черного списка", въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан", - сообщается на сайте министерства.
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"Речь идет о высших чиновниках, их родных и близких, топ-менеджерах ВПК и судостроительной отрасли, командовании вооруженных сил. Вслед за обнародованием данного перечня его фигуранты будут внесены в общий список канадских "закрытников", размещенный на сайте МИД", - указали в российском дипведомстве.
В списке из 26 лиц значатся жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эрик Джин Кенни, командующий ВМС Канады, вице-адмирал Ангус Иан Топши, командующий Сухопутными войсками Канады, генерал-лейтенант Джослин "Джо" Пол.
"В ближайшее время последуют новые контрмеры в порядке реакции на враждебные действия правящего в Канаде режима Джастина Трюдо, взявшего на вооружение воинственную русофобию. О пополнении российского "стоп-листа" будет объявлено публично", - подчеркнули в МИД РФ.
 
В миреКанадаДжастин ТрюдоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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