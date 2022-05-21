13:56 21.05.2022 (обновлено: 14:12 21.05.2022)
Москва вводит санкции против супруги премьера Канады Софи Трюдо
В МИД заявили, что Москва вводит санкции против супруги премьера Канады Софи Трюдо
© AP Photo / Michael SohnПремьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар-Трюдо
© AP Photo / Michael Sohn
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар-Трюдо
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры запретила въезд супруге премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующему ВВС Канады Эрику Джину Кенни и еще 24 персонам, среди которых чиновники и топ-менеджеры, заявили в субботу в МИД РФ.
"В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом "черного списка", въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан", - сообщается на сайте министерства.
"Речь идет о высших чиновниках, их родных и близких, топ-менеджерах ВПК и судостроительной отрасли, командовании вооруженных сил. Вслед за обнародованием данного перечня его фигуранты будут внесены в общий список канадских "закрытников", размещенный на сайте МИД", - указали в российском дипведомстве.
В списке из 26 лиц значатся жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эрик Джин Кенни, командующий ВМС Канады, вице-адмирал Ангус Иан Топши, командующий Сухопутными войсками Канады, генерал-лейтенант Джослин "Джо" Пол.
"В ближайшее время последуют новые контрмеры в порядке реакции на враждебные действия правящего в Канаде режима Джастина Трюдо, взявшего на вооружение воинственную русофобию. О пополнении российского "стоп-листа" будет объявлено публично", - подчеркнули в МИД РФ.