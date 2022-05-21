https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789902412.html

Москва вводит санкции против супруги премьера Канады Софи Трюдо

Москва вводит санкции против супруги премьера Канады Софи Трюдо - РИА Новости, 21.05.2022

Москва вводит санкции против супруги премьера Канады Софи Трюдо

Москва в качестве ответной меры запретила въезд супруге премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующему ВВС Канады Эрику Джину Кенни и еще 24 персонам, среди... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:56

2022-05-21T13:56

2022-05-21T14:12

в мире

канада

джастин трюдо

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры запретила въезд супруге премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующему ВВС Канады Эрику Джину Кенни и еще 24 персонам, среди которых чиновники и топ-менеджеры, заявили в субботу в МИД РФ."В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом "черного списка", въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан", - сообщается на сайте министерства."Речь идет о высших чиновниках, их родных и близких, топ-менеджерах ВПК и судостроительной отрасли, командовании вооруженных сил. Вслед за обнародованием данного перечня его фигуранты будут внесены в общий список канадских "закрытников", размещенный на сайте МИД", - указали в российском дипведомстве.В списке из 26 лиц значатся жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эрик Джин Кенни, командующий ВМС Канады, вице-адмирал Ангус Иан Топши, командующий Сухопутными войсками Канады, генерал-лейтенант Джослин "Джо" Пол."В ближайшее время последуют новые контрмеры в порядке реакции на враждебные действия правящего в Канаде режима Джастина Трюдо, взявшего на вооружение воинственную русофобию. О пополнении российского "стоп-листа" будет объявлено публично", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20220520/kanada-1789766073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, канада, джастин трюдо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия