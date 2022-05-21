https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789867452.html

В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени

В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени - РИА Новости, 21.05.2022

В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени

Западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире, написал в статье для американского портала OilPrice РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T03:00

2022-05-21T03:00

2022-05-21T03:00

владимир путин

россия

москва

китай

цены на нефть

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире, написал в статье для американского портала OilPrice аналитик Джош Оуэнс.По его мнению, энергоресурсы и продовольствие страны крайне важны для глобальной стабильности.Автор публикации подчеркнул, что экспорт нефти и газа по рекордным ценам позволяет Москве добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса."Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву", — уточнил аналитик.Оуэнс также пояснил, что прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечивают Россию мощным притоком иностранной валюты и снимают все опасения по поводу платежеспособности страны.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789728303.html

https://ria.ru/20220518/defitsit-1789145413.html

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москва

китай

сша

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владимир путин, россия, москва, китай, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика, сша, европа, индия