14:04 21.05.2022 (обновлено: 18:04 21.05.2022)
Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого телефона Nokia
Премьер Нидерландов Рютте попал в скандал из-за удаления рабочих SMS
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попал в скандал из-за того, что на протяжении нескольких лет удалял текстовые сообщения со своего мобильного телефона, пишет газета De Volkskrant.
"Среди удаленных SMS было сообщение от мэра Амстердама Фемке Халсема о протесте Black Lives Matter в июне 2020 года, посещаемость которого была в десять раз выше, чем ожидалось, и послание от генерального директора Unilever Пола Полмана о спорном налоговом вопросе", — говорится в материале.
Этот инцидент стал поводом для обсуждения в парламенте Нидерландов. Рютте обвинили в нарушении закона об архивировании данных. Также представители оппозиции заявили, что использование телефона старой модели (а премьер пользовался телефоном Nokia 301) может угрожать госбезопасности.
Рютте заявил, что удалял сообщения исключительно из-за недостатка памяти в телефоне, а важные отправлял в государственный архив.
"Похоже, что память телефона премьер-министра используется так же избирательно, как и его собственная память", — заявила лидер Лейбористской партии Аттье Куикен.
Рютте заявил, что удалял сообщения исключительно из-за недостатка памяти в телефоне, а важные отправлял в государственный архив.
"Похоже, что память телефона премьер-министра используется так же избирательно, как и его собственная память", — заявила лидер Лейбористской партии Аттье Куикен.
Как отмечают СМИ, голландский премьер уже много лет использует кнопочный телефон Nokia 301, хотя у него есть iPhone, в котором Рютте, по его словам, только читает новости. Во время дебатов в парламенте он назвал свой смартфон "громоздким и некрасивым".
Пресс-служба правительства Нидерландов заявила, что теперь у Рютте новый телефон, он перешел на него не из-за скандала, а потому, что предыдущий перестал работать во время недавней поездки в США, резюмировалось в статье.
Пресс-служба правительства Нидерландов заявила, что теперь у Рютте новый телефон, он перешел на него не из-за скандала, а потому, что предыдущий перестал работать во время недавней поездки в США, резюмировалось в статье.