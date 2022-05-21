https://ria.ru/20220521/ryutte-1789903190.html

Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого телефона Nokia

Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого телефона Nokia - РИА Новости, 21.05.2022

Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого телефона Nokia

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попал в скандал из-за того, что на протяжении нескольких лет удалял текстовые сообщения со своего мобильного телефона,... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T14:04

2022-05-21T14:04

2022-05-21T18:04

в мире

нидерланды

марк рютте

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попал в скандал из-за того, что на протяжении нескольких лет удалял текстовые сообщения со своего мобильного телефона, пишет газета De Volkskrant. Этот инцидент стал поводом для обсуждения в парламенте Нидерландов. Рютте обвинили в нарушении закона об архивировании данных. Также представители оппозиции заявили, что использование телефона старой модели (а премьер пользовался телефоном Nokia 301) может угрожать госбезопасности.Рютте заявил, что удалял сообщения исключительно из-за недостатка памяти в телефоне, а важные отправлял в государственный архив. "Похоже, что память телефона премьер-министра используется так же избирательно, как и его собственная память", — заявила лидер Лейбористской партии Аттье Куикен. Как отмечают СМИ, голландский премьер уже много лет использует кнопочный телефон Nokia 301, хотя у него есть iPhone, в котором Рютте, по его словам, только читает новости. Во время дебатов в парламенте он назвал свой смартфон "громоздким и некрасивым". Пресс-служба правительства Нидерландов заявила, что теперь у Рютте новый телефон, он перешел на него не из-за скандала, а потому, что предыдущий перестал работать во время недавней поездки в США, резюмировалось в статье.

https://ria.ru/20220418/amsterdam-1784184117.html

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Севастиан Котов

в мире, нидерланды, марк рютте