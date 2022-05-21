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Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого телефона Nokia - РИА Новости, 21.05.2022
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Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого телефона Nokia
Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого телефона Nokia - РИА Новости, 21.05.2022
Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого телефона Nokia
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попал в скандал из-за того, что на протяжении нескольких лет удалял текстовые сообщения со своего мобильного телефона,... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T14:04
2022-05-21T18:04
в мире
нидерланды
марк рютте
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попал в скандал из-за того, что на протяжении нескольких лет удалял текстовые сообщения со своего мобильного телефона, пишет газета De Volkskrant. Этот инцидент стал поводом для обсуждения в парламенте Нидерландов. Рютте обвинили в нарушении закона об архивировании данных. Также представители оппозиции заявили, что использование телефона старой модели (а премьер пользовался телефоном Nokia 301) может угрожать госбезопасности.Рютте заявил, что удалял сообщения исключительно из-за недостатка памяти в телефоне, а важные отправлял в государственный архив. "Похоже, что память телефона премьер-министра используется так же избирательно, как и его собственная память", — заявила лидер Лейбористской партии Аттье Куикен. Как отмечают СМИ, голландский премьер уже много лет использует кнопочный телефон Nokia 301, хотя у него есть iPhone, в котором Рютте, по его словам, только читает новости. Во время дебатов в парламенте он назвал свой смартфон "громоздким и некрасивым". Пресс-служба правительства Нидерландов заявила, что теперь у Рютте новый телефон, он перешел на него не из-за скандала, а потому, что предыдущий перестал работать во время недавней поездки в США, резюмировалось в статье.
https://ria.ru/20220418/amsterdam-1784184117.html
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в мире, нидерланды, марк рютте
14:04 21.05.2022 (обновлено: 18:04 21.05.2022)
 
Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого телефона Nokia

Премьер Нидерландов Рютте попал в скандал из-за удаления рабочих SMS

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попал в скандал из-за того, что на протяжении нескольких лет удалял текстовые сообщения со своего мобильного телефона, пишет газета De Volkskrant.

"Среди удаленных SMS было сообщение от мэра Амстердама Фемке Халсема о протесте Black Lives Matter в июне 2020 года, посещаемость которого была в десять раз выше, чем ожидалось, и послание от генерального директора Unilever Пола Полмана о спорном налоговом вопросе", — говорится в материале.

Этот инцидент стал поводом для обсуждения в парламенте Нидерландов. Рютте обвинили в нарушении закона об архивировании данных. Также представители оппозиции заявили, что использование телефона старой модели (а премьер пользовался телефоном Nokia 301) может угрожать госбезопасности.

Рютте заявил, что удалял сообщения исключительно из-за недостатка памяти в телефоне, а важные отправлял в государственный архив.

"Похоже, что память телефона премьер-министра используется так же избирательно, как и его собственная память", — заявила лидер Лейбористской партии Аттье Куикен.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Как отмечают СМИ, голландский премьер уже много лет использует кнопочный телефон Nokia 301, хотя у него есть iPhone, в котором Рютте, по его словам, только читает новости. Во время дебатов в парламенте он назвал свой смартфон "громоздким и некрасивым".

Пресс-служба правительства Нидерландов заявила, что теперь у Рютте новый телефон, он перешел на него не из-за скандала, а потому, что предыдущий перестал работать во время недавней поездки в США, резюмировалось в статье.
 
В миреНидерландыМарк Рютте
 
 
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