https://ria.ru/20220521/rubl-1789900282.html
Укрепляющийся рубль замедлит инфляцию до осени, заявил эксперт
Укрепляющийся рубль замедлит инфляцию до осени, заявил эксперт - РИА Новости, 21.05.2022
Укрепляющийся рубль замедлит инфляцию до осени, заявил эксперт
Инфляция в России замедляется благодаря стабильности национальной валюты, ситуация продлится минимум до осени, необходимо использовать момент для импорта... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:29
2022-05-21T13:29
2022-05-21T13:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
курс рубля
курс доллара
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Инфляция в России замедляется благодаря стабильности национальной валюты, ситуация продлится минимум до осени, необходимо использовать момент для импорта необходимых компонентов и трансформации собственной экономики, заявил РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев."Стабильный рубль отражает новые реалии платежного баланса страны. С конца апреля фиксируется резкое замедление недельной инфляции до значений 0,05%, (что соответствует показателям августа 2021 года), потому что сейчас происходит перенос укрепления рубля на потребительские цены", – сказал он.По его словам, как правило, временной лаг между началом изменения валютных курсов и динамикой цен на полках магазинов составляет порядка трех месяцев."Если еще в начале марта наблюдались очень высокие курсовые показатели и слабеющий рубль заметно бил по импорту, соответственно, стоимость импорта влияла на рост инфляции, то сейчас начался обратный перенос – укрепление рубля замедляет инфляцию, и это продлится по времени как минимум до конца лета – начала осени", - отметил Лосев.Он добавил, что дальнейший прогноз по инфляции делать сложно, так как на это будут влиять многочисленные внешние факторы. Перед российской экономикой стоят задачи быстрой трансформации и большего импортозамещения, отметил эксперт.По его словам, стабильный курс рубля выгоден для срочных закупок за рубежом компонентов, оборудования и технологий, которые необходимы стране для налаживания собственного производства. Именно этим сейчас нужно активно заниматься, сказал Лосев.
https://ria.ru/20220521/rubl-1789899461.html
https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9082cbceb7bc5f32cca175c7b44fca9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, курс рубля, курс доллара, россия
Укрепляющийся рубль замедлит инфляцию до осени, заявил эксперт
Финансист Лосев: укрепляющийся рубль как минимум до осени замедлит инфляцию
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Инфляция в России замедляется благодаря стабильности национальной валюты, ситуация продлится минимум до осени, необходимо использовать момент для импорта необходимых компонентов и трансформации собственной экономики, заявил РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
"Стабильный рубль отражает новые реалии платежного баланса страны. С конца апреля фиксируется резкое замедление недельной инфляции до значений 0,05%, (что соответствует показателям августа 2021 года), потому что сейчас происходит перенос укрепления рубля на потребительские цены", – сказал он.
По его словам, как правило, временной лаг между началом изменения валютных курсов и динамикой цен на полках магазинов составляет порядка трех месяцев.
"Если еще в начале марта наблюдались очень высокие курсовые показатели и слабеющий рубль заметно бил по импорту, соответственно, стоимость импорта влияла на рост инфляции, то сейчас начался обратный перенос – укрепление рубля замедляет инфляцию, и это продлится по времени как минимум до конца лета – начала осени", - отметил Лосев.
Он добавил, что дальнейший прогноз по инфляции делать сложно, так как на это будут влиять многочисленные внешние факторы. Перед российской экономикой стоят задачи быстрой трансформации и большего импортозамещения, отметил эксперт.
По его словам, стабильный курс рубля выгоден для срочных закупок за рубежом компонентов, оборудования и технологий, которые необходимы стране для налаживания собственного производства. Именно этим сейчас нужно активно заниматься, сказал Лосев.