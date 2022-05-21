https://ria.ru/20220521/rubl-1789900282.html

Укрепляющийся рубль замедлит инфляцию до осени, заявил эксперт

Укрепляющийся рубль замедлит инфляцию до осени, заявил эксперт - РИА Новости, 21.05.2022

Укрепляющийся рубль замедлит инфляцию до осени, заявил эксперт

Инфляция в России замедляется благодаря стабильности национальной валюты, ситуация продлится минимум до осени, необходимо использовать момент для импорта... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:29

2022-05-21T13:29

2022-05-21T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Инфляция в России замедляется благодаря стабильности национальной валюты, ситуация продлится минимум до осени, необходимо использовать момент для импорта необходимых компонентов и трансформации собственной экономики, заявил РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев."Стабильный рубль отражает новые реалии платежного баланса страны. С конца апреля фиксируется резкое замедление недельной инфляции до значений 0,05%, (что соответствует показателям августа 2021 года), потому что сейчас происходит перенос укрепления рубля на потребительские цены", – сказал он.По его словам, как правило, временной лаг между началом изменения валютных курсов и динамикой цен на полках магазинов составляет порядка трех месяцев."Если еще в начале марта наблюдались очень высокие курсовые показатели и слабеющий рубль заметно бил по импорту, соответственно, стоимость импорта влияла на рост инфляции, то сейчас начался обратный перенос – укрепление рубля замедляет инфляцию, и это продлится по времени как минимум до конца лета – начала осени", - отметил Лосев.Он добавил, что дальнейший прогноз по инфляции делать сложно, так как на это будут влиять многочисленные внешние факторы. Перед российской экономикой стоят задачи быстрой трансформации и большего импортозамещения, отметил эксперт.По его словам, стабильный курс рубля выгоден для срочных закупок за рубежом компонентов, оборудования и технологий, которые необходимы стране для налаживания собственного производства. Именно этим сейчас нужно активно заниматься, сказал Лосев.

https://ria.ru/20220521/rubl-1789899461.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, рубль, курс рубля, курс доллара, россия