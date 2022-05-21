https://ria.ru/20220521/rubl-1789899461.html

Клишас рассказал, когда можно будет говорить о реальном укреплении рубля

Клишас рассказал, когда можно будет говорить о реальном укреплении рубля - РИА Новости, 21.05.2022

Клишас рассказал, когда можно будет говорить о реальном укреплении рубля

Глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас считает, что об укреплении рубля можно будет говорить, когда граждане смогут купить наличную... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:22

2022-05-21T13:22

2022-05-21T13:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

андрей клишас

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас считает, что об укреплении рубля можно будет говорить, когда граждане смогут купить наличную валюту по биржевому курсу."О реальном укреплении рубля можно будет говорить тогда, когда люди смогут по биржевому курсу купить наличную валюту", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Рубль в пятницу продолжил уверенно расти против доллара и евро и в очередной раз обновил максимумы за несколько лет. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск пятницы (к закрытию) упал на 1,67 рубля, до 60,23 рубля, евро - на 1,6 рубля, до 62,8 рубля. На тенденцию существенно не повлияли решение Банка России смягчить временный порядок операций с наличной валютой - кредитные организации с 20 мая смогут без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро.

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Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, андрей клишас, россия