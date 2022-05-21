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В Курской области сообщили об отсутствии пострадавших во время обстрела ВСУ
В Курской области сообщили об отсутствии пострадавших во время обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.05.2022
В Курской области сообщили об отсутствии пострадавших во время обстрела ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обстрел региона с территории Украины затих, основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи, пострадавших... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T15:14
2022-05-21T15:14
2022-05-21T15:18
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россия
курская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обстрел региона с территории Украины затих, основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи, пострадавших нет.Днем в субботу губернатор информировал, что село Тёткино и близлежащие населённые пункты в Глушковском районе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины."Обстрел в Глушковском районе затих. Стреляли из минометов и артиллерийских орудий. Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи. Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена. К счастью, во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших и серьезных повреждений", - отметил Старовойт в своём Telegram-канале.
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россия, курская область
15:14 21.05.2022 (обновлено: 15:18 21.05.2022)
В Курской области сообщили об отсутствии пострадавших во время обстрела ВСУ
Губернатор Старовойт: обстрел с территории Украины закончился, пострадавших нет