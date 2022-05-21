https://ria.ru/20220521/rossiya-1789909549.html

В Курской области сообщили об отсутствии пострадавших во время обстрела ВСУ

В Курской области сообщили об отсутствии пострадавших во время обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.05.2022

В Курской области сообщили об отсутствии пострадавших во время обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обстрел региона с территории Украины затих, основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи, пострадавших... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:14

2022-05-21T15:14

2022-05-21T15:18

специальная военная операция на украине

россия

курская область

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обстрел региона с территории Украины затих, основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи, пострадавших нет.Днем в субботу губернатор информировал, что село Тёткино и близлежащие населённые пункты в Глушковском районе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины."Обстрел в Глушковском районе затих. Стреляли из минометов и артиллерийских орудий. Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи. Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена. К счастью, во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших и серьезных повреждений", - отметил Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220519/sk-1789577579.html

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россия, курская область