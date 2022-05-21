https://ria.ru/20220521/rossiya-1789905221.html
Россия призвала страны АТЭС совместно решать торговые проблемы
Россия призвала страны АТЭС совместно решать торговые проблемы - РИА Новости, 21.05.2022
Россия призвала страны АТЭС совместно решать торговые проблемы
Односторонние ограничения против России вносят определяющий вклад в ухудшение продовольственной безопасности в мире, Москва готова активно участвовать в поиске... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T14:32
2022-05-21T14:32
2022-05-21T14:32
в мире
экономика
россия
бангкок
всемирная торговая организация (вто)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
атэс
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Односторонние ограничения против России вносят определяющий вклад в ухудшение продовольственной безопасности в мире, Москва готова активно участвовать в поиске решений, в том числе на площадке Всемирной торговой организации (ВТО), заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе министерской встречи АТЭС.Как указано в сообщении министерства экономического развития РФ, в Бангкоке прошла встреча министров торговли АТЭС, посвященная подготовке к 12-й Министерской конференции ВТО (пройдет в июне)."Продовольственная безопасность – действительно, один из ключевых вопросов повестки МК-12. Но решения по этому вопросу требуют объективной оценки реальных причин продовольственного кризиса. Односторонние ограничения против России – одного из крупнейших мировых поставщиков продовольствия и удобрений - в том числе в сфере платежей и логистики, вносят определяющий вклад в ухудшение ситуации. Россия готова активно участвовать в поиске совместных решений. Но этот процесс не может быть односторонним", - заявил министр, чьи слова приводит пресс-служба.Решетников указал, что большинство стран АТЭС разделяют важность ВТО и необходимость дальнейших усилий по повышению её эффективности."Только вот слова некоторых экономик "не бьются" с действиями. Их односторонние и политически мотивированные торговые ограничения – угроза для многосторонней торговой системы. Масштабная волна нарушений правил ВТО "под соусом" исключений по соображениям национальной безопасности – серьезный удар по организации", - подчеркнул российский министр.По мнению Решетникова, совместные усилия в рамках ВТО могут способствовать улучшению ситуации на мировых рынках, в том числе энергетических и продовольственных. "Для этого члены организации должны сосредоточиться на торговых проблемах, ради решения которых и была создана организация", - добавили в пресс-службе Минэкономразвития.
https://radiosputnik.ria.ru/20220521/delegatsiya-1789904151.html
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в мире, экономика, россия, бангкок, всемирная торговая организация (вто), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), атэс
Россия призвала страны АТЭС совместно решать торговые проблемы
Москва призвала совместно решать торговые проблемы, в том числе на площадке ВТО
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Односторонние ограничения против России вносят определяющий вклад в ухудшение продовольственной безопасности в мире, Москва готова активно участвовать в поиске решений, в том числе на площадке Всемирной торговой организации (ВТО), заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе министерской встречи АТЭС.
Как указано в сообщении министерства экономического развития РФ, в Бангкоке прошла встреча министров торговли АТЭС, посвященная подготовке к 12-й Министерской конференции ВТО (пройдет в июне).
"Продовольственная безопасность – действительно, один из ключевых вопросов повестки МК-12. Но решения по этому вопросу требуют объективной оценки реальных причин продовольственного кризиса. Односторонние ограничения против России – одного из крупнейших мировых поставщиков продовольствия и удобрений - в том числе в сфере платежей и логистики, вносят определяющий вклад в ухудшение ситуации. Россия готова активно участвовать в поиске совместных решений. Но этот процесс не может быть односторонним", - заявил министр, чьи слова приводит пресс-служба.
Решетников указал, что большинство стран АТЭС разделяют важность ВТО и необходимость дальнейших усилий по повышению её эффективности.
"Только вот слова некоторых экономик "не бьются" с действиями. Их односторонние и политически мотивированные торговые ограничения – угроза для многосторонней торговой системы. Масштабная волна нарушений правил ВТО "под соусом" исключений по соображениям национальной безопасности – серьезный удар по организации", - подчеркнул российский министр.
По мнению Решетникова, совместные усилия в рамках ВТО могут способствовать улучшению ситуации на мировых рынках, в том числе энергетических и продовольственных. "Для этого члены организации должны сосредоточиться на торговых проблемах, ради решения которых и была создана организация", - добавили в пресс-службе Минэкономразвития.