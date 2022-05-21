https://ria.ru/20220521/rossiya-1789891277.html

Россия и Таиланд намерены возобновить прямое авиасообщение

Россия и Таиланд намерены возобновить прямое авиасообщение - РИА Новости, 21.05.2022

Россия и Таиланд намерены возобновить прямое авиасообщение

Россия и Таиланд заинтересованы в возобновлении прямых рейсов между странами для активизации туристического потока, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:51

2022-05-21T11:51

2022-05-21T15:08

в мире

таиланд

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия и Таиланд заинтересованы в возобновлении прямых рейсов между странами для активизации туристического потока, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития по итогам встречи главы ведомства Максима Решетникова с министром торговли Таиланда Тюрином Лаксанависитом.Переговоры прошли в рамках форума АТЭС в Таиланде."В ходе двусторонней беседы, которая прошла в закрытом для СМИ формате, стороны обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества, обозначили перспективные направления взаимодействия", — сказал журналистам представитель Минэкономразвития, который принимал участие во встрече.По его словам, одной из тем переговоров стало развитие туризма."Министр торговли Таиланда выразил надежду на восстановление туристического потока из России. Стороны договорились дополнительно обсудить вопросы в рамках подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и выразили общее желание возобновить прямые рейсы между странами для активизации туристического потока. Договорились, что соответствующие переговоры проведут министерства транспорта и туризма обеих стран", — добавил он.В беседе Решетников подчеркнул, что Россия рассчитывает на реализацию совместных проектов в аграрном секторе, в энергетике и промышленности, экспорте технологий и инноваций."Готовы также обсуждать возможности для локализации производств автокомпонентов на территории России, взамен "выпавших" западных поставок. Автомобильная промышленность Таиланда одна из сильнейших в мире, в частности, с точки зрения производства автозапчастей", — привел собеседник агентства слова министра.По итогам встречи министры дали поручения отраслевым департаментам ведомств начать подготовку российско-таиландской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

https://ria.ru/20220520/tailand-1789831236.html

https://ria.ru/20220521/delegatsiya-1789898935.html

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в мире, таиланд, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, новости - туризм