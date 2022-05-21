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Представители пяти стран покинули зал АТЭС во время выступления России
Представители пяти стран покинули зал АТЭС во время выступления России - РИА Новости, 21.05.2022
Представители пяти стран покинули зал АТЭС во время выступления России
Представители пяти стран — членов форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) покинули зал заседаний на встрече министров торговли АТЭС... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:27
2022-05-21T11:27
2022-05-21T19:21
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БАНГКОК, 21 мая — РИА Новости. Представители пяти стран — членов форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) покинули зал заседаний на встрече министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, сообщил официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт.Ранее о том, что во время выступления главы российской делегации "из зала заседаний вышли представители Японии, США и еще трех стран", сообщило японское информационное агентство Киодо."Да, я могу подтвердить, что это правда", — сказал он на вопросы журналистов об инциденте на министерской встрече АТЭС.По сведениям МИД Таиланда, зал покинули представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии.Двухдневная встреча министров торговли 21 страны — участницы АТЭС открылась в Бангкоке в субботу.На повестке встречи в этот день — продвижение торговли и инвестиций в период после пандемии COVID-19.
https://ria.ru/20220426/morgulov-1785487974.html
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в мире, бангкок, япония, сша, мид таиланда
11:27 21.05.2022 (обновлено: 19:21 21.05.2022)
Представители пяти стран покинули зал АТЭС во время выступления России
Представители пяти стран покинули зал АТЭС во время речи главы Минэк России Решетникова