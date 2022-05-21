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Правительство возместило Росавиации операционные расходы - РИА Новости, 21.05.2022
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Правительство возместило Росавиации операционные расходы
Правительство возместило Росавиации операционные расходы - РИА Новости, 21.05.2022
Правительство возместило Росавиации операционные расходы
Правительство РФ выделило Росавиации средства на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:32
2022-05-21T16:32
экономика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделило Росавиации средства на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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экономика
16:32 21.05.2022
 
Правительство возместило Росавиации операционные расходы

Правительство России возместило Росавиации операционные расходы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет МС-21-310 взлетает с аэродрома Иркутского авиационного завода
Самолет МС-21-310 взлетает с аэродрома Иркутского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет МС-21-310 взлетает с аэродрома Иркутского авиационного завода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделило Росавиации средства на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
 
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