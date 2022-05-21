https://ria.ru/20220521/rosaviatsiya-1789918097.html

Правительство возместило Росавиации операционные расходы

Правительство возместило Росавиации операционные расходы - РИА Новости, 21.05.2022

Правительство возместило Росавиации операционные расходы

Правительство РФ выделило Росавиации средства на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:32

2022-05-21T16:32

2022-05-21T16:32

экономика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделило Росавиации средства на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

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2022

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экономика