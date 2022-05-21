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Moody's понизило рейтинг Украины - РИА Новости, 21.05.2022
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Moody's понизило рейтинг Украины
Moody's понизило рейтинг Украины - РИА Новости, 21.05.2022
Moody's понизило рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинг Украины с "Caa2" до "Caa3" с негативным прогнозом. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T02:11
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экономика
украина
москва
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинг Украины с "Caa2" до "Caa3" с негативным прогнозом."Moody's сегодня (в пятницу — ред.) понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и местной валюте и рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте до "Caa3" с "Caa2". Moody's также поменял прогноз на негативный с рейтингов на пересмотре", — говорится в заявлении агентства.В заявлении отмечается, что понижение рейтинга обусловлено повышенными рисками для устойчивости государственного долга Украины на фоне российской специальной военной операции.
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экономика, украина, москва
02:11 21.05.2022 (обновлено: 02:31 21.05.2022)
 
Moody's понизило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с "Caa2" до "Caa3"

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинг Украины с "Caa2" до "Caa3" с негативным прогнозом.
"Moody's сегодня (в пятницу — ред.) понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и местной валюте и рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте до "Caa3" с "Caa2". Moody's также поменял прогноз на негативный с рейтингов на пересмотре", — говорится в заявлении агентства.
В заявлении отмечается, что понижение рейтинга обусловлено повышенными рисками для устойчивости государственного долга Украины на фоне российской специальной военной операции.
 
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