https://ria.ru/20220521/religiya-1789921097.html

Патриарх Кирилл призвал противостоять кризисам, опираясь на веру

Патриарх Кирилл призвал противостоять кризисам, опираясь на веру - РИА Новости, 21.05.2022

Патриарх Кирилл призвал противостоять кризисам, опираясь на веру

Верующие не должны поддаваться упадническим настроениям, надо противостоять кризисам, опираясь на веру, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T17:01

2022-05-21T17:01

2022-05-21T17:01

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730933796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3be4819cb199a340568f734953cdbf80.jpg

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Верующие не должны поддаваться упадническим настроениям, надо противостоять кризисам, опираясь на веру, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в храме апостола Иоанна Богослова в Санкт-Петербургской духовной академии.В субботу патриарх Кирилл участвует в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия возрождения Санкт-Петербургской духовной академии.По его словам, сейчас мир переживает эпоху кризисов: в экономике, политике, культуре."Прямой перевод слова "кризис" на русский язык означает "суд". Значит, время кризиса – время суда. И особенно мы, православные, должны это понимать и не поддаваться упадническим настроениям, тем более не ставить под сомнение свою веру. Опираясь на веру, мы должны встречать кризисы и преодолевать их в общественной и государственной жизни", - сказал патриарх Кирилл.Он добавил, что такое явление, как выгорание, у духовенства говорит о непонимании цели жизни и служения. "Есть такое непонятное для меня слово – "выгорание". Какой-то владыка мне сказал: "Вы знаете, ко мне обратился священник, он переживает процесс выгорания". Я ему говорю: "Вы его либо в монастырь пошлите на тяжелое послушание, либо благословите в мир идти". Среди нашей братии выгорать никто не может – только возгорать и возгорать. А если выгорает человек, то что-то очень неправильное в нем происходит, значит, он не понимает, к чему он призван, ради чего он живет, учился, не понимает смысла проповеди, которую он несет страдающему миру", - отметил патриарх.Предстоятель РПЦ подчеркнул, что духовенству важно сохранять непоколебимую веру в правоту своего дела. "Да не смущается сердце ваше, уповайте на Господа - и все в вашей жизни будет радостным и счастливым в духовном смысле этого слова. Я призываю благословение Божие на Санкт-Петербургскую духовную академию, которая очень близка мне", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20220518/sobor-1789351898.html

https://ria.ru/20220517/balashov-1789047502.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)