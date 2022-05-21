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Патриарх Кирилл призвал противостоять кризисам, опираясь на веру - РИА Новости, 21.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220521/religiya-1789921097.html
Патриарх Кирилл призвал противостоять кризисам, опираясь на веру
Патриарх Кирилл призвал противостоять кризисам, опираясь на веру - РИА Новости, 21.05.2022
Патриарх Кирилл призвал противостоять кризисам, опираясь на веру
Верующие не должны поддаваться упадническим настроениям, надо противостоять кризисам, опираясь на веру, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T17:01
2022-05-21T17:01
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Верующие не должны поддаваться упадническим настроениям, надо противостоять кризисам, опираясь на веру, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в храме апостола Иоанна Богослова в Санкт-Петербургской духовной академии.В субботу патриарх Кирилл участвует в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия возрождения Санкт-Петербургской духовной академии.По его словам, сейчас мир переживает эпоху кризисов: в экономике, политике, культуре."Прямой перевод слова "кризис" на русский язык означает "суд". Значит, время кризиса – время суда. И особенно мы, православные, должны это понимать и не поддаваться упадническим настроениям, тем более не ставить под сомнение свою веру. Опираясь на веру, мы должны встречать кризисы и преодолевать их в общественной и государственной жизни", - сказал патриарх Кирилл.Он добавил, что такое явление, как выгорание, у духовенства говорит о непонимании цели жизни и служения. "Есть такое непонятное для меня слово – "выгорание". Какой-то владыка мне сказал: "Вы знаете, ко мне обратился священник, он переживает процесс выгорания". Я ему говорю: "Вы его либо в монастырь пошлите на тяжелое послушание, либо благословите в мир идти". Среди нашей братии выгорать никто не может – только возгорать и возгорать. А если выгорает человек, то что-то очень неправильное в нем происходит, значит, он не понимает, к чему он призван, ради чего он живет, учился, не понимает смысла проповеди, которую он несет страдающему миру", - отметил патриарх.Предстоятель РПЦ подчеркнул, что духовенству важно сохранять непоколебимую веру в правоту своего дела. "Да не смущается сердце ваше, уповайте на Господа - и все в вашей жизни будет радостным и счастливым в духовном смысле этого слова. Я призываю благословение Божие на Санкт-Петербургскую духовную академию, которая очень близка мне", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20220518/sobor-1789351898.html
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
17:01 21.05.2022
 
Патриарх Кирилл призвал противостоять кризисам, опираясь на веру

Патриарх Кирилл: верующие не должны поддаваться упадническим настроениям

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Верующие не должны поддаваться упадническим настроениям, надо противостоять кризисам, опираясь на веру, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в храме апостола Иоанна Богослова в Санкт-Петербургской духовной академии.
В субботу патриарх Кирилл участвует в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия возрождения Санкт-Петербургской духовной академии.
По его словам, сейчас мир переживает эпоху кризисов: в экономике, политике, культуре.
"Прямой перевод слова "кризис" на русский язык означает "суд". Значит, время кризиса – время суда. И особенно мы, православные, должны это понимать и не поддаваться упадническим настроениям, тем более не ставить под сомнение свою веру. Опираясь на веру, мы должны встречать кризисы и преодолевать их в общественной и государственной жизни", - сказал патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Он добавил, что такое явление, как выгорание, у духовенства говорит о непонимании цели жизни и служения. "Есть такое непонятное для меня слово – "выгорание". Какой-то владыка мне сказал: "Вы знаете, ко мне обратился священник, он переживает процесс выгорания". Я ему говорю: "Вы его либо в монастырь пошлите на тяжелое послушание, либо благословите в мир идти". Среди нашей братии выгорать никто не может – только возгорать и возгорать. А если выгорает человек, то что-то очень неправильное в нем происходит, значит, он не понимает, к чему он призван, ради чего он живет, учился, не понимает смысла проповеди, которую он несет страдающему миру", - отметил патриарх.
Предстоятель РПЦ подчеркнул, что духовенству важно сохранять непоколебимую веру в правоту своего дела. "Да не смущается сердце ваше, уповайте на Господа - и все в вашей жизни будет радостным и счастливым в духовном смысле этого слова. Я призываю благословение Божие на Санкт-Петербургскую духовную академию, которая очень близка мне", - заключил патриарх Кирилл.
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