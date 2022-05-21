https://ria.ru/20220521/raskol-1789868167.html

Запад оказался одинок в противостоянии с Россией, пишет Echos

Запад оказался одинок в противостоянии с Россией, пишет Echos - РИА Новости, 21.05.2022

Запад оказался одинок в противостоянии с Россией, пишет Echos

Российская спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря, и страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии отказались поддержать Запад против... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T03:49

2022-05-21T03:49

2022-05-21T03:51

специальная военная операция на украине

доминик моизи

в мире

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сша

украина

луис инасиу лула да силва

бразилия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря, и страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии отказались поддержать Запад против Москвы, заявил в колонке для Echos французский политолог Доминик Моизи.Специалист отметил, что Западу не удалось добиться полной изоляции России. Так, пояснил он, четыре десятка государств, отказавшихся осудить спецоперацию Москвы на голосовании в ООН, представляют около 53 процентов населения планеты.При этом, у каждого региона есть свои причины для такой международной позиции.Моизи напомнил о заявлениях экс-президента Бразилии Лулы де Силвы, который назвал причиной современной ситуации политику США по расширению НАТО. По его мнению, политик высказал распространенное в Латинской Америке мнение.На африканском континенте недовольство вызывает избирательность Запада, который остается равнодушен к жертвам конфликтов на континенте.Кроме того, африканские страны не готовы поступаться своими интересами ради поддержки курса Запада, подчеркивает эксперт.Ближневосточные страны также не готовы ссориться с Россией, так как у многих государств в регионе дружеские отношения с Москвой, некоторые из них рассчитывают на ее поддержку в условиях постепенного ухода США из региона, считает автор. А гуманитарная катастрофа в Йемене также напоминает о политике двойных стандартов, применяемой Западом, отметил Моизи.В Азии и тихоокеанском регионе к ограничительным мерам присоединились лишь прозападная Япония и англосаксонские Австралия и Новая Зеландия, указал специалист.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789867452.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/lavrov-1780440212.html

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

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