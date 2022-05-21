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Запад оказался одинок в противостоянии с Россией, пишет Echos - РИА Новости, 21.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/raskol-1789868167.html
Запад оказался одинок в противостоянии с Россией, пишет Echos
Запад оказался одинок в противостоянии с Россией, пишет Echos - РИА Новости, 21.05.2022
Запад оказался одинок в противостоянии с Россией, пишет Echos
Российская спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря, и страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии отказались поддержать Запад против... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T03:49
2022-05-21T03:51
специальная военная операция на украине
доминик моизи
в мире
россия
сша
украина
луис инасиу лула да силва
бразилия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря, и страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии отказались поддержать Запад против Москвы, заявил в колонке для Echos французский политолог Доминик Моизи.Специалист отметил, что Западу не удалось добиться полной изоляции России. Так, пояснил он, четыре десятка государств, отказавшихся осудить спецоперацию Москвы на голосовании в ООН, представляют около 53 процентов населения планеты.При этом, у каждого региона есть свои причины для такой международной позиции.Моизи напомнил о заявлениях экс-президента Бразилии Лулы де Силвы, который назвал причиной современной ситуации политику США по расширению НАТО. По его мнению, политик высказал распространенное в Латинской Америке мнение.На африканском континенте недовольство вызывает избирательность Запада, который остается равнодушен к жертвам конфликтов на континенте.Кроме того, африканские страны не готовы поступаться своими интересами ради поддержки курса Запада, подчеркивает эксперт.Ближневосточные страны также не готовы ссориться с Россией, так как у многих государств в регионе дружеские отношения с Москвой, некоторые из них рассчитывают на ее поддержку в условиях постепенного ухода США из региона, считает автор. А гуманитарная катастрофа в Йемене также напоминает о политике двойных стандартов, применяемой Западом, отметил Моизи.В Азии и тихоокеанском регионе к ограничительным мерам присоединились лишь прозападная Япония и англосаксонские Австралия и Новая Зеландия, указал специалист.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789867452.html
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доминик моизи, в мире, россия, сша, украина, луис инасиу лула да силва, бразилия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), ближний восток, латинская америка, африка, япония
03:49 21.05.2022 (обновлено: 03:51 21.05.2022)
 
Запад оказался одинок в противостоянии с Россией, пишет Echos

Echos: страны Латинской Америки, Африки и Азии отказались поддержать Запад против России

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Вид на Большой Кремлёвский дворец - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря, и страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии отказались поддержать Запад против Москвы, заявил в колонке для Echos французский политолог Доминик Моизи.
"Между Западом и "остальными" произошел очевидный разрыв: мы и они", — написал Моизи.
Специалист отметил, что Западу не удалось добиться полной изоляции России. Так, пояснил он, четыре десятка государств, отказавшихся осудить спецоперацию Москвы на голосовании в ООН, представляют около 53 процентов населения планеты.
При этом, у каждого региона есть свои причины для такой международной позиции.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени
Моизи напомнил о заявлениях экс-президента Бразилии Лулы де Силвы, который назвал причиной современной ситуации политику США по расширению НАТО. По его мнению, политик высказал распространенное в Латинской Америке мнение.
"Бывший бразильский президент выразил очень широко распространенное мнение, особенно в Южной Америке, где до сих пор царит неприязнь к американцам. <…> Папа Римский Франциск, аргентинец по происхождению, высказался в том же духе", — объяснил специалист.
На африканском континенте недовольство вызывает избирательность Запада, который остается равнодушен к жертвам конфликтов на континенте.
"Белые сочувствуют страданиям белых, а вот страдания черных часто оставляют западный мир равнодушным. Например, война, которая вот уже полтора года раздирает Эфиопию, унесла гораздо больше жертв, чем украинская трагедия, эта гражданская война на востоке Африки привела к большому количеству беженцев и голоду. В общем, эта война несравнима с ситуацией на Украине, она намного хуже. Но судьба эфиопов оставляет равнодушными подавляющее большинство европейцев и тем более американцев", — отметил Моизи.
Кроме того, африканские страны не готовы поступаться своими интересами ради поддержки курса Запада, подчеркивает эксперт.
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Лавров не согласился с утверждением об изоляции России
Ближневосточные страны также не готовы ссориться с Россией, так как у многих государств в регионе дружеские отношения с Москвой, некоторые из них рассчитывают на ее поддержку в условиях постепенного ухода США из региона, считает автор. А гуманитарная катастрофа в Йемене также напоминает о политике двойных стандартов, применяемой Западом, отметил Моизи.
В Азии и тихоокеанском регионе к ограничительным мерам присоединились лишь прозападная Япония и англосаксонские Австралия и Новая Зеландия, указал специалист.

"В Азии <…> отказ многих стран под давлением США принять санкции против России означает подтверждение их дистанцированности от США и западного мира в целом", — заключил Моизи.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Пшеница на полях - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 08:00
Против Запада у России есть оружие намного страшнее ракет
 
Специальная военная операция на УкраинеДоминик МоизиВ миреРоссияСШАУкраинаЛуис Инасиу Лула да СилваБразилияПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ближний ВостокЛатинская АмерикаАфрикаЯпония
 
 
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