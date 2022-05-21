11:26 21.05.2022 (обновлено: 18:36 21.05.2022)
"Калибры" уничтожили крупную партию западного оружия и техники для ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении в Житомирской области партии западного оружия и техники
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ракеты "Калибр" уничтожили в Житомирской области крупную партию вооружений и техники, доставленной из США и Европы для украинских военных, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе", — сказал он.
Генерал добавил, что высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили хранилища с топливом на Одесском припортовом заводе. Горючее предназначалось для бронетехники украинских националистов.
Помимо этого, генерал рассказал о результатах ударов за минувшие сутки.
Так, артиллерией и ракетными войсками поражены:
- —семьдесят семь пунктов управления ВСУ;
- —шестьсот два района сосредоточения живой силы и техники противника, включая лагерь подготовки сил специальных операций ВСУ с личным составом в районе озера Сасик в Одесской области;
- —сорок три артиллерийских и минометных подразделения;
- —две батареи РСЗО "Град";
- —десять складов боеприпасов;
- —пусковая установка ЗРК "Бук-М1" у населенного пункта Маяки в Харьковской области.
Российская авиация высокоточными ракетами поразила:
- —три пункта управления, включая командный пункт 109-й бригады теробороны у города Бахмут (ранее — Артемовск);
- —тридцать шесть районов скопления войск и техники ВСУ;
- —восемь складов боеприпасов.
Помимо этого, российские ВКС поразили:
- —четыре пункта управления;
- —сорок семь районов сосредоточения живой силы и техники украинских войск;
- —склад боеприпасов в районе Дробышево.
"Всего в результате ударов авиации уничтожено более 270 националистов, выведены из строя 52 единицы военной техники", — добавил Конашенков.
Силы ПВО уничтожили еще один Су-25 ВСУ у Новоалександровки в Херсонской области. Помимо этого, они сбили:
- —четырнадцать БПЛА;
- —восемь реактивных снарядов РСЗО "Смерч".
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.