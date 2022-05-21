Рейтинг@Mail.ru
Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/raketa-1789888746.html
Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год
Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год - РИА Новости, 21.05.2022
Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год
Испытания новейшей российской межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:24
2022-05-21T12:02
россия
сармат (ракета)
ракетные войска стратегического назначения
плесецк
нато
дмитрий рогозин
красноярский край
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152648/77/1526487756_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_8aa6458d4031cace9df77faad1cd0219.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Испытания новейшей российской межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24"."Испытания будут идти в течение всего этого года, хотя мы уже планируем на боевое дежурство поставить первые серийные ракеты в конце осени этого года", — сказал он.Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель самый мощный в мире и обладает наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/sarmat-1789548468.html
https://ria.ru/20220421/raketa-1784792646.html
россия
плесецк
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152648/77/1526487756_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_d6077c532bfdd441a9845f3fdefdbea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сармат (ракета), ракетные войска стратегического назначения, плесецк, нато, дмитрий рогозин, красноярский край, безопасность
11:24 21.05.2022 (обновлено: 12:02 21.05.2022)
 
Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год

Рогозин заявил, что испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Испытания новейшей российской межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".
"Испытания будут идти в течение всего этого года, хотя мы уже планируем на боевое дежурство поставить первые серийные ракеты в конце осени этого года", — сказал он.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 17:52В России
"Снесет полберега". Рогозин рассказал о мощи "Сармата"
Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".
После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".
У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель самый мощный в мире и обладает наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
21 апреля, 19:58
"Это намек Байдену". Американцы испугались российской ракеты "Сармат"
 
РоссияСармат (ракета)Ракетные войска стратегического назначенияПлесецкНАТОДмитрий РогозинКрасноярский крайБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала