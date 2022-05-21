https://ria.ru/20220521/raketa-1789888746.html

Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год

Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год - РИА Новости, 21.05.2022

Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год

Испытания новейшей российской межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:24

2022-05-21T11:24

2022-05-21T12:02

россия

сармат (ракета)

ракетные войска стратегического назначения

плесецк

нато

дмитрий рогозин

красноярский край

безопасность

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Испытания новейшей российской межконтинентальной ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24"."Испытания будут идти в течение всего этого года, хотя мы уже планируем на боевое дежурство поставить первые серийные ракеты в конце осени этого года", — сказал он.Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель самый мощный в мире и обладает наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/sarmat-1789548468.html

https://ria.ru/20220421/raketa-1784792646.html

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плесецк

красноярский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сармат (ракета), ракетные войска стратегического назначения, плесецк, нато, дмитрий рогозин, красноярский край, безопасность