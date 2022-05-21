https://ria.ru/20220521/pushkov-1789866672.html

Пушков заявил о расплате Запада за игру в подчинение мира

Пушков заявил о расплате Запада за игру в подчинение мира - РИА Новости, 21.05.2022

Пушков заявил о расплате Запада за игру в подчинение мира

Причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса стала позиция Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности, написал в Telegram... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T02:11

2022-05-21T02:11

2022-05-21T03:37

дмитрий медведев

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украина

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сша

европа

в мире

алексей пушков

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса стала позиция Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его мнению, к катастрофическим последствиям для мировой экономики также привели санкции западных стран против Москвы из-за спецоперации на Украине.Сенатор считает, что к ошибочным оценкам ситуации привело стремление Запада к однополярности.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против Москвы, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220519/krizis-1789371102.html

москва

украина

россия

сша

европа

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дмитрий медведев, москва, украина, россия, сша, европа, в мире, алексей пушков