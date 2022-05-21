02:11 21.05.2022 (обновлено: 03:37 21.05.2022)
Пушков заявил о расплате Запада за игру в подчинение мира
Сенатор Пушков назвал причиной мирового кризиса решение Запада по гарантиям безопасности
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса стала позиция Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
"Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса — ни энергетического, ни пшеничного", — высказался Пушков.
Сенатор считает, что к ошибочным оценкам ситуации привело стремление Запада к однополярности.
"Вместо этого, увлеченные игрой в подчинение мира, (политики. — Прим. ред.) на Западе по большому счету "проглядели", что глобализация — это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада. А теперь с удивлением это обнаруживают", — заключил он.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против Москвы, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.