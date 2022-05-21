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Пушков заявил о расплате Запада за игру в подчинение мира - РИА Новости, 21.05.2022
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Пушков заявил о расплате Запада за игру в подчинение мира
Пушков заявил о расплате Запада за игру в подчинение мира - РИА Новости, 21.05.2022
Пушков заявил о расплате Запада за игру в подчинение мира
Причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса стала позиция Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности, написал в Telegram... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T02:11
2022-05-21T03:37
дмитрий медведев
москва
украина
россия
сша
европа
в мире
алексей пушков
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса стала позиция Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его мнению, к катастрофическим последствиям для мировой экономики также привели санкции западных стран против Москвы из-за спецоперации на Украине.Сенатор считает, что к ошибочным оценкам ситуации привело стремление Запада к однополярности.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против Москвы, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
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дмитрий медведев, москва, украина, россия, сша, европа, в мире, алексей пушков
02:11 21.05.2022 (обновлено: 03:37 21.05.2022)
 
Пушков заявил о расплате Запада за игру в подчинение мира

Сенатор Пушков назвал причиной мирового кризиса решение Запада по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса стала позиция Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, к катастрофическим последствиям для мировой экономики также привели санкции западных стран против Москвы из-за спецоперации на Украине.
"Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса — ни энергетического, ни пшеничного", — высказался Пушков.
Сенатор считает, что к ошибочным оценкам ситуации привело стремление Запада к однополярности.

"Вместо этого, увлеченные игрой в подчинение мира, (политики. — Прим. ред.) на Западе по большому счету "проглядели", что глобализация — это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада. А теперь с удивлением это обнаруживают", — заключил он.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против Москвы, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
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