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В Пскове стартовали праздничные мероприятия к 350-летию Петра I - РИА Новости, 21.05.2022
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Музейные маршруты России - 2022
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В Пскове стартовали праздничные мероприятия к 350-летию Петра I
В Пскове стартовали праздничные мероприятия к 350-летию Петра I - РИА Новости, 21.05.2022
В Пскове стартовали праздничные мероприятия к 350-летию Петра I
Ассамблея петровских музеев, которая объединила 110 федеральных и муниципальных музеев, создана в России, сообщила замминистра культуры Алла Манилова. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T08:51
2022-05-21T08:51
музейные маршруты россии - 2022
новости культуры
псков
петр i
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
алла манилова
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Ассамблея петровских музеев, которая объединила 110 федеральных и муниципальных музеев, создана в России, сообщила замминистра культуры Алла Манилова.Участники ассамблеи, заседание которой прошло в Пскове, обсудили вопросы поддержки и развития музейного туризма, привлечения большего внимания к историко-культурному наследию, связанному с Петром I, создания новых историко-культурных маршрутов в российских регионах.По ее словам, с целью сохранения петровского наследия по инициативе министерства культуры создана Ассамблея петровских музеев России, которая объединила 110 музее - от федеральных до муниципальных.В пятницу в Псковском музее-заповеднике открылась выставка Государственного исторического музея "Петр Великий".На выставке представлены портреты членов семьи императора и его сподвижников, автографы и документы, ордена и медали, оружие, памятники прикладного искусства из фондов Исторического музея.
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новости культуры, псков, петр i, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), алла манилова
08:51 21.05.2022
 
В Пскове стартовали праздничные мероприятия к 350-летию Петра I

В Пскове стартовали праздничные мероприятия к 350-летию Петра I

© Фото : Предоставлено министерством культуры Российской ФедерацииЗаместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова
Заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Фото : Предоставлено министерством культуры Российской Федерации
Заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Ассамблея петровских музеев, которая объединила 110 федеральных и муниципальных музеев, создана в России, сообщила замминистра культуры Алла Манилова.
Участники ассамблеи, заседание которой прошло в Пскове, обсудили вопросы поддержки и развития музейного туризма, привлечения большего внимания к историко-культурному наследию, связанному с Петром I, создания новых историко-культурных маршрутов в российских регионах.
"Псков, Печоры, Себеж и Великие Луки – петровские города, в которых император был, вел деятельность, строил укрепления", − отметила Манилова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
По ее словам, с целью сохранения петровского наследия по инициативе министерства культуры создана Ассамблея петровских музеев России, которая объединила 110 музее - от федеральных до муниципальных.
В пятницу в Псковском музее-заповеднике открылась выставка Государственного исторического музея "Петр Великий".
"Эта выставка рассказывает о четырех различных этапах жизни, служения, деяний Петра Великого. Здесь это первая планшетная выставка", − сказала Манилова.
На выставке представлены портреты членов семьи императора и его сподвижников, автографы и документы, ордена и медали, оружие, памятники прикладного искусства из фондов Исторического музея.
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