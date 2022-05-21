https://ria.ru/20220521/pskov-1789876492.html

В Пскове стартовали праздничные мероприятия к 350-летию Петра I

В Пскове стартовали праздничные мероприятия к 350-летию Петра I - РИА Новости, 21.05.2022

В Пскове стартовали праздничные мероприятия к 350-летию Петра I

Ассамблея петровских музеев, которая объединила 110 федеральных и муниципальных музеев, создана в России, сообщила замминистра культуры Алла Манилова. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T08:51

2022-05-21T08:51

2022-05-21T08:51

музейные маршруты россии - 2022

новости культуры

псков

петр i

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

алла манилова

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Ассамблея петровских музеев, которая объединила 110 федеральных и муниципальных музеев, создана в России, сообщила замминистра культуры Алла Манилова.Участники ассамблеи, заседание которой прошло в Пскове, обсудили вопросы поддержки и развития музейного туризма, привлечения большего внимания к историко-культурному наследию, связанному с Петром I, создания новых историко-культурных маршрутов в российских регионах.По ее словам, с целью сохранения петровского наследия по инициативе министерства культуры создана Ассамблея петровских музеев России, которая объединила 110 музее - от федеральных до муниципальных.В пятницу в Псковском музее-заповеднике открылась выставка Государственного исторического музея "Петр Великий".На выставке представлены портреты членов семьи императора и его сподвижников, автографы и документы, ордена и медали, оружие, памятники прикладного искусства из фондов Исторического музея.

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Ольга Фомченкова

новости культуры, псков, петр i, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), алла манилова