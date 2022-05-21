В Пскове стартовали праздничные мероприятия к 350-летию Петра I
В Пскове стартовали праздничные мероприятия к 350-летию Петра I
© Фото : Предоставлено министерством культуры Российской ФедерацииЗаместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова
© Фото : Предоставлено министерством культуры Российской Федерации
Заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Ассамблея петровских музеев, которая объединила 110 федеральных и муниципальных музеев, создана в России, сообщила замминистра культуры Алла Манилова.
"Псков, Печоры, Себеж и Великие Луки – петровские города, в которых император был, вел деятельность, строил укрепления", − отметила Манилова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
По ее словам, с целью сохранения петровского наследия по инициативе министерства культуры создана Ассамблея петровских музеев России, которая объединила 110 музее - от федеральных до муниципальных.
В пятницу в Псковском музее-заповеднике открылась выставка Государственного исторического музея "Петр Великий".
"Эта выставка рассказывает о четырех различных этапах жизни, служения, деяний Петра Великого. Здесь это первая планшетная выставка", − сказала Манилова.
На выставке представлены портреты членов семьи императора и его сподвижников, автографы и документы, ордена и медали, оружие, памятники прикладного искусства из фондов Исторического музея.