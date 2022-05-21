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ВСУ убивали мирных граждан в Николаевке ради новых антироссийских фейков

ВСУ убивали мирных граждан в Николаевке ради новых антироссийских фейков - РИА Новости, 21.05.2022

ВСУ убивали мирных граждан в Николаевке ради новых антироссийских фейков

Киевский режим устроил новую изощренную провокацию для дискредитации российских военных: в Николаевке (ЛНР) боевики националистических батальонов и украинские... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T21:34

2022-05-21T21:34

2022-05-21T22:20

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луганская народная республика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Киевский режим устроил новую изощренную провокацию для дискредитации российских военных: в Николаевке (ЛНР) боевики националистических батальонов и украинские военные устроили артобстрел жилых домов, погибли и ранены мирные жители, все это засняли американские и украинские журналисты, чтобы распространять антироссийские фейки, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, "репортеры New York Times и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъемку нанесения ударов и их последствий, совершенных якобы российскими подразделениями"."Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах. Подобные действия украинских властей еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины", - сказал Мизинцев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика