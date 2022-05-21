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ВСУ убивали мирных граждан в Николаевке ради новых антироссийских фейков - РИА Новости, 21.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ убивали мирных граждан в Николаевке ради новых антироссийских фейков
ВСУ убивали мирных граждан в Николаевке ради новых антироссийских фейков - РИА Новости, 21.05.2022
ВСУ убивали мирных граждан в Николаевке ради новых антироссийских фейков
Киевский режим устроил новую изощренную провокацию для дискредитации российских военных: в Николаевке (ЛНР) боевики националистических батальонов и украинские... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T21:34
2022-05-21T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Киевский режим устроил новую изощренную провокацию для дискредитации российских военных: в Николаевке (ЛНР) боевики националистических батальонов и украинские военные устроили артобстрел жилых домов, погибли и ранены мирные жители, все это засняли американские и украинские журналисты, чтобы распространять антироссийские фейки, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, "репортеры New York Times и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъемку нанесения ударов и их последствий, совершенных якобы российскими подразделениями"."Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах. Подобные действия украинских властей еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины", - сказал Мизинцев.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
21:34 21.05.2022 (обновлено: 22:20 21.05.2022)
 
ВСУ убивали мирных граждан в Николаевке ради новых антироссийских фейков

Минобороны: ВСУ для дискредитации ВС России обстреляли жилые дома в Николаевке

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Киевский режим устроил новую изощренную провокацию для дискредитации российских военных: в Николаевке (ЛНР) боевики националистических батальонов и украинские военные устроили артобстрел жилых домов, погибли и ранены мирные жители, все это засняли американские и украинские журналисты, чтобы распространять антироссийские фейки, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В населенном пункте Николаевка Луганской Народной Республики киевским режимом проведена очередная изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных Сил России перед мировой общественностью. В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненные среди мирного населения", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, "репортеры New York Times и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъемку нанесения ударов и их последствий, совершенных якобы российскими подразделениями".
"Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах. Подобные действия украинских властей еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины", - сказал Мизинцев.
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12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
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